Registros de frequentadores mostram praça de alimentação inundada após teto ceder - Reprodução / Instagram

Registros de frequentadores mostram praça de alimentação inundada após teto cederReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 08:25

Em meio a fortes chuvas , parte do forro do teto do São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, cedeu e inundou um trecho da praça de alimentação na noite deste domingo (22). Frequentadores do local, no bairro de Ferrazópolis, publicaram registros em vídeo do momento nas redes sociais.





Segundo a assessoria de imprensa do local, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança." Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre até quando irá a interdição.

LEIA MAIS: Temporais atingem 46 municípios e mais de 25 mil pessoas no RS Segundo a assessoria de imprensa do local, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança." Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre até quando irá a interdição.

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria do shopping São Bernardo Plaza.



"Informamos que, na tarde deste domingo, dia 22, por conta das fortes chuvas em São Bernardo do Campo, tivemos a queda de uma parte do forro na Praça de Alimentação. Não tivemos feridos e a área atingida encontra-se interditada no momento para limpeza e retomada das operações com segurança."

Chuvas em São Paulo

Os moradores de São Bernardo do Campo, assim como Diadema, Mauá e Santo André, cidades vizinhas, chegaram a receber um alerta severo de chuva por volta das 18h30 deste domingo. A capital paulista também ficou em estado de atenção para alagamentos com base em alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), ligado à prefeitura, entre as 18h e as 21h.



Na cidade de São Paulo, houve pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Morvan Dias de Figueiredo e na Rua José de Alencar, no Brás, na região central. Outros dois pontos deixaram vias alagadas, mas em situação transitável: Av. Professor Francisco Morato, na altura dos números 4.537 (ambos sentidos) e 3.500 (apenas sentido bairro).

De acordo com o comunicado do CGE, a previsão é de tempo abafado e sol entre nuvens e pancadas de chuvas no final das tardes dos próximos dias. Nesta segunda (23) os termômetros devem variar entre mínimas de 22°C e máximas que podem ultrapassar os 29°C, com índices de umidade acima de 55%.

"A partir do meio da tarde retornam as condições para pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento", diz o centro.



Já nesta terça (24), persistem as mesmas condições: soma de tempo abafado ao longo do dia, com chuvas fortes no final da tarde. As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas podem chegar aos 31°C, com índices de umidade acima de 55%.