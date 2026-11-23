Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque - Redes sociais / Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataqueRedes sociais / Reprodução

Publicado 23/11/2026 11:11

Um homem de 25 anos morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas após um tiroteio em frente a um estabelecimento comercial no bairro Olaria, em Caraguatatuba, cidade do litoral norte de São Paulo , na madrugada de sábado, 21.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Nas gravações, pedestres caminhavam pela via quando os disparos começaram, provocando correria entre as pessoas que passavam pelo local. Em um dos trechos, um jovem que aparenta ter sido baleado cai na calçada.



Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos na região. Durante o patrulhamento, os agentes abordaram um veículo ocupado por um homem e uma mulher. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas em posse do homem.



O casal foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba. Até o momento, não há confirmação oficial de que os dois tenham participado do ataque.



As vítimas feridas foram socorridas para unidades de saúde do município: onze deram entrada no Hospital Stella Maris, duas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Massaguaçu e uma na UPA Central. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.



O caso foi registrado e é investigado pela delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Nas gravações, pedestres caminhavam pela via quando os disparos começaram, provocando correria entre as pessoas que passavam pelo local. Em um dos trechos, um jovem que aparenta ter sido baleado cai na calçada.Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos na região. Durante o patrulhamento, os agentes abordaram um veículo ocupado por um homem e uma mulher. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas em posse do homem.O casal foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba. Até o momento, não há confirmação oficial de que os dois tenham participado do ataque.As vítimas feridas foram socorridas para unidades de saúde do município: onze deram entrada no Hospital Stella Maris, duas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Massaguaçu e uma na UPA Central. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.O caso foi registrado e é investigado pela delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba.

Chuva faz teto de praça de alimentação de shopping desabar em SP

Segundo a assessoria de imprensa do local, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança." Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre até quando irá a interdição.

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria do shopping São Bernardo Plaza.



"Informamos que, na tarde deste domingo, dia 22, por conta das fortes chuvas em São Bernardo do Campo, tivemos a queda de uma parte do forro na Praça de Alimentação. Não tivemos feridos e a área atingida encontra-se interditada no momento para limpeza e retomada das operações com segurança."

Chuvas em São Paulo

Os moradores de São Bernardo do Campo, assim como Diadema, Mauá e Santo André, cidades vizinhas, chegaram a receber um alerta severo de chuva por volta das 18h30 deste domingo. A capital paulista também ficou em estado de atenção para alagamentos com base em alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), ligado à prefeitura, entre as 18h e as 21h.



Na cidade de São Paulo, houve pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Morvan Dias de Figueiredo e na Rua José de Alencar, no Brás, na região central. Outros dois pontos deixaram vias alagadas, mas em situação transitável: Av. Professor Francisco Morato, na altura dos números 4.537 (ambos sentidos) e 3.500 (apenas sentido bairro).



