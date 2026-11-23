Barco em que corpos foram encontrados à deriva no Pará Reprodução
Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, o barco saiu de Nouadhibou, cidade portuária da Mauritânia, no noroeste da África, em 23 de janeiro de 2024. Os migrantes pretendiam chegar às Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, perto da costa noroeste africana.
No entanto, a embarcação ficou sem motor e sem leme, percorreu cerca de 4 mil quilômetros à deriva e foi levada pelas correntes marítimas e pelos ventos até a costa brasileira.
A investigação contou com o apoio da jornalista brasileira Renata Brito, da agência de notícias Associated Press. Ela já havia investigado um caso semelhante, no qual um barco com migrantes ficou à deriva e foi levado até o Caribe. Depois de saber o que havia ocorrido no Pará, Renata entrou em contato com a PF.
A apuração começou com a análise dos 28 celulares recuperados no barco. Segundo a reportagem, um dos aparelhos continha um vídeo gravado pelo mauritano Hademou Boubou Sokhona em 10 de fevereiro de 2024, dias após ele ter acionado o número de emergência da União Europeia em alto-mar.
Na embarcação, também havia documentos e anotações feitas à mão. Um dos documentos pertencia ao mauritano Souleimane Gassama. Renata conseguiu entrar em contato com a mulher de Souleimane, Kadiatou Gassama, que informou a data e o local de partida do marido.
Também havia no barco um bilhete com um número telefônico e a palavra em francês "maman" ("mamãe"). A investigação apontou que o contato pertencia a Bambi Cissé, mãe do militar desaparecido Moussa Samba Camara.
Em junho deste ano, o perito criminal Alexandre Deitos, especialista em odontologia legal, foi à Mauritânia acompanhado de Renata e dos fotojornalistas Felipe Dana e Bram Janss. O objetivo era coletar material genético.
Em Nouakchott, capital do país, o grupo se encontrou com Kadiatou e coletou amostras de saliva dela e de seus seis filhos Já em Sélibaby, foram coletadas amostras de material genético de Bambi e de dois de seus netos. Segundo a reportagem, na região, outras famílias reconheceram roupas que pertenciam a seus parentes.
O pai de Sidy Cissé, Kouna Cissé, entregou ao perito radiografias antigas de uma cirurgia no tornozelo feita pelo filho. O exame mostrava pinos cirúrgicos compatíveis com os encontrados em um dos corpos no Brasil. Antes mesmo da confirmação oficial, o homem disse que sabia que o corpo era de Sidy.
"É doloroso, mas, há quase três anos, eu não tinha a certeza da morte do meu filho", disse Kouna. "Quando eu for dormir esta noite, vou dormir melhor".
O grupo também foi a Tachott, onde Deitos analisou documentos e exames de comparação facial de Sokhona e constatou que ele não estava entre os corpos recuperados.
Ao todo, foram identificadas 42 pessoas que embarcaram. Segundo a investigação, durante o trajeto, os sobreviventes costumam lançar os mortos no mar.
No Brasil, a PF realizou cruzamentos genéticos com 85 amostras coletadas de 29 famílias e, em 9 de outubro, formalizou a identificação de seis vítimas. Segundo o Fantástico, são elas: Boubou Hassane Sokhanna, Demba Saloum Sokhonna, Moctar Chamekh Mory, Diaguily Malamine Camara, Sidy Cissé e Souleimane Gassama. Deitos comunicou os resultados aos familiares na África por videochamada.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM), da Organização das Nações Unidas (ONU), estima que pelo menos 86 mil migrantes desapareceram ou morreram em viagens por terra e mar desde que começou a monitorar o problema, em 2014. A entidade classificou a crise como "uma das grandes falhas políticas dos tempos modernos".
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