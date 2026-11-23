Michelle comemorou resultado de endoscopia de Bolsonaro, que segue na UTIFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro, de 71 anos, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (20). Segundo boletim médico mais recente, divulgado neste domingo, o ex-presidente está com "abdômen agudo obstrutivo". O quadro dele é "clinicamente estável" e ele segue sob "tratamento clínico, jejum e suporte nutricional". Não há previsão de alta hospitalar.
Ainda no domingo, Michelle também divulgou que ele realizou exames de imagem, fez caminhada no hospital e passou a noite bem
O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.
Visitas de familiares no hospital
Moraes, no entanto, determinou restrições ao ingresso de celulares, câmeras e quaisquer outros dispositivos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios do ex-presidente, que atualmente cumpre prisão domiciliar.
Na madrugada de sábado, o ex-presidente foi submetido a um procedimento de limpeza por meio de sonda, conforme relatou Carlos Bolsonaro nas redes sociais. "Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu.
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