Michelle comemorou resultado de endoscopia de Bolsonaro, que segue na UTI - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Michelle comemorou resultado de endoscopia de Bolsonaro, que segue na UTIFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 13:01

A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF) , informou, em publicação nas redes sociais no fim da noite desde domingo (22), que o resultado do exame de endoscopia feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi "muito positivo". Michelle afirmou que as notícias são boas e agradeceu pelas orações. "Um dia de cada vez, com muita fé, gratidão e esperança de que ele fique bem logo", escreveu.





Bolsonaro, de 71 anos, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (20). Segundo boletim médico mais recente, divulgado neste domingo, o ex-presidente está com "abdômen agudo obstrutivo". O quadro dele é "clinicamente estável" e ele segue sob "tratamento clínico, jejum e suporte nutricional". Não há previsão de alta hospitalar.



Ainda no domingo, Michelle também divulgou que ele realizou exames de imagem, fez caminhada no hospital e passou a noite bem



O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos.



Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília. LEIA MAIS: PF identifica corpos de migrantes mortos em barco no Pará após dois anos Bolsonaro, de 71 anos, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (20). Segundo boletim médico mais recente, divulgado neste domingo, o ex-presidente está com "abdômen agudo obstrutivo". O quadro dele é "clinicamente estável" e ele segue sob "tratamento clínico, jejum e suporte nutricional". Não há previsão de alta hospitalar.Ainda no domingo, Michelle também divulgou que ele realizou exames de imagem, fez caminhada no hospital e passou a noite bemO ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos.Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.

Visitas de familiares no hospital

Neste sábado (21), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita de familiares a Jair Bolsonaro. A decisão atendeu a um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente, que solicitou autorização para a entrada dos filhos do paciente: o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), o deputado federal eleito Jair Renan (PL) e Laura Bolsonaro, a caçula, durante o período de internação. Moraes também permitiu a visita da enteada Letícia Firmino.



Moraes, no entanto, determinou restrições ao ingresso de celulares, câmeras e quaisquer outros dispositivos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios do ex-presidente, que atualmente cumpre prisão domiciliar.



Na madrugada de sábado, o ex-presidente foi submetido a um procedimento de limpeza por meio de sonda, conforme relatou Carlos Bolsonaro nas redes sociais. "Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", escreveu.

