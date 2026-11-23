Hertuzo poderá ser usado em casos iniciais e também em metastáticos, variando a combinação com outros remédios - José Cruz / Agência Brasil

Hertuzo poderá ser usado em casos iniciais e também em metastáticos, variando a combinação com outros remédios José Cruz / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 13:30

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Hertuzo (pertuzumabe) para o tratamento do câncer de mama. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).

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Em nota, a Anvisa informou que a medicação é indicada para os seguintes casos:



- Câncer de mama metastático (que se espalhou do local original para outras partes do corpo): em combinação com trastuzumabe e docetaxel, para pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática. Em nota, a Anvisa informou que a medicação é indicada para os seguintes casos:- Câncer de mama metastático (que se espalhou do local original para outras partes do corpo): em combinação com trastuzumabe e docetaxel, para pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática.

- Câncer de mama inicial: em combinação com trastuzumabe e quimioterapia.

Ainda de acordo com a agência, o registro do Hertuzo foi concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo.



“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, destacou a Anvisa.

Câncer de bexiga

A resolução também amplia o uso de medicamento Imfinzi (durvalumabe), que passa a ser indicado para o tratamento de adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem fazer quimioterapia à base de cisplatina ou que a recusaram.



Segundo a agência, o produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes).

Anvisa manda recolher xampu anticaspa para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do xampu em barra anticaspa DC Biocosméticos com indicação de uso para o público infantil. A resolução também foi publicada nesta segunda-feira no DOU.



Em nota, a Anvisa informou que o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, é rotulado com indicação para público infantil, “o que não é permitido”. A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes com indicação de uso para o público infantil.



A Agência Brasil entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos e aguarda um posicionamento.

Botox para relaxamento do músculo da mastigação

A toxina atua no bloqueio temporário da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, o que promove a descontração localizada da musculatura tratada. O medicamento já tem diversas indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, tanto para condições neurológicas e musculares quanto para uso estético.