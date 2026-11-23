Hertuzo poderá ser usado em casos iniciais e também em metastáticos, variando a combinação com outros remédios José Cruz / Agência Brasil
Em nota, a Anvisa informou que a medicação é indicada para os seguintes casos:
- Câncer de mama metastático (que se espalhou do local original para outras partes do corpo): em combinação com trastuzumabe e docetaxel, para pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática.
Ainda de acordo com a agência, o registro do Hertuzo foi concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo.
“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, destacou a Anvisa.
Câncer de bexiga
Segundo a agência, o produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes).
Anvisa manda recolher xampu anticaspa para crianças
Em nota, a Anvisa informou que o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, é rotulado com indicação para público infantil, “o que não é permitido”. A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes com indicação de uso para o público infantil.
A Agência Brasil entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos e aguarda um posicionamento.