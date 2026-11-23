PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na regiãoReprodução / Internet
Veículos de imprensa da região apontam que um grupo armado teria invadido a comunidade e atirado várias vezes. A origem dos disparos, a motivação e a identidade dos envolvidos são investigadas pela PF.
Em outubro, a Polícia Federal mobilizou 175 policiais na Operação Diáspora e cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Charrua, Tapejara e Ronda Alta. A PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região. Também estão sob investigação suspeitas de tráfico de drogas, arrendamento irregular de terras destinadas à agricultura e extração ilegal de madeira.
"Equipes da Polícia Federal estiveram no local do crime para coletar vestígios e reunir elementos que ajudem a esclarecer as circunstâncias do disparo. A investigação está em andamento", diz a PF.
PF identifica corpos de migrantes mortos em barco no Pará
A investigação contou com o apoio da jornalista brasileira Renata Brito, da agência de notícias Associated Press. Ela já havia investigado um caso semelhante, no qual um barco com migrantes ficou à deriva e foi levado até o Caribe. Depois de saber o que havia ocorrido no Pará, Renata entrou em contato com a PF.
A apuração começou com a análise dos 28 celulares recuperados no barco. Segundo a reportagem, um dos aparelhos continha um vídeo gravado pelo mauritano Hademou Boubou Sokhona em 10 de fevereiro de 2024, dias após ele ter acionado o número de emergência da União Europeia em alto-mar.