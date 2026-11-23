PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região - Reprodução / Internet

PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na regiãoReprodução / Internet

Publicado 23/11/2026 14:53 | Atualizado 23/11/2026 14:54

Polícia Federal (PF) investiga a morte de um menino de 3 anos na Terra Indígena Ligeiro, no município de Charrua, no norte do Rio Grande do Sul. A criança, identificada como Yuri Gabriel Inácio Carvalho, foi atingida com um tiro na cabeça enquanto dormia em casa. Segundo a PF, o caso aconteceu durante um conflito entre indígenas na região, na madrugada do último domingo, 22

LEIA MAIS: Abin apresenta estratégia para criptografia pós-quântica



Veículos de imprensa da região apontam que um grupo armado teria invadido a comunidade e atirado várias vezes. A origem dos disparos, a motivação e a identidade dos envolvidos são investigadas pela PF.



Em outubro, a Polícia Federal mobilizou 175 policiais na Operação Diáspora e cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Charrua, Tapejara e Ronda Alta. A PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região. Também estão sob investigação suspeitas de tráfico de drogas, arrendamento irregular de terras destinadas à agricultura e extração ilegal de madeira.



"Equipes da Polícia Federal estiveram no local do crime para coletar vestígios e reunir elementos que ajudem a esclarecer as circunstâncias do disparo. A investigação está em andamento", diz a PF. Veículos de imprensa da região apontam que um grupo armado teria invadido a comunidade e atirado várias vezes. A origem dos disparos, a motivação e a identidade dos envolvidos são investigadas pela PF.Em outubro, a Polícia Federal mobilizou 175 policiais na Operação Diáspora e cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Charrua, Tapejara e Ronda Alta. A PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região. Também estão sob investigação suspeitas de tráfico de drogas, arrendamento irregular de terras destinadas à agricultura e extração ilegal de madeira."Equipes da Polícia Federal estiveram no local do crime para coletar vestígios e reunir elementos que ajudem a esclarecer as circunstâncias do disparo. A investigação está em andamento", diz a PF.

PF identifica corpos de migrantes mortos em barco no Pará

Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, o barco saiu de Nouadhibou, cidade portuária da Mauritânia, no noroeste da África, em 23 de janeiro de 2024. Os migrantes pretendiam chegar às Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, perto da costa noroeste africana.

No entanto, a embarcação ficou sem motor e sem leme, percorreu cerca de 4 mil quilômetros à deriva e foi levada pelas correntes marítimas e pelos ventos até a costa brasileira.



A investigação contou com o apoio da jornalista brasileira Renata Brito, da agência de notícias Associated Press. Ela já havia investigado um caso semelhante, no qual um barco com migrantes ficou à deriva e foi levado até o Caribe. Depois de saber o que havia ocorrido no Pará, Renata entrou em contato com a PF.



A apuração começou com a análise dos 28 celulares recuperados no barco. Segundo a reportagem, um dos aparelhos continha um vídeo gravado pelo mauritano Hademou Boubou Sokhona em 10 de fevereiro de 2024, dias após ele ter acionado o número de emergência da União Europeia em alto-mar.