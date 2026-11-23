Após atingir os dois veículos, a carreta invadiu uma clínica e bateu em um poste de energia - Reprodução / TV Globo

Após atingir os dois veículos, a carreta invadiu uma clínica e bateu em um poste de energiaReprodução / TV Globo

Publicado 23/11/2026 15:17

O motorista de uma carreta que transportava 32 toneladas de minério perdeu o controle do veículo, atingiu dois carros e invadiu uma clínica nesta segunda-feira (23), em Belo Horizonte, em Minas Gerais . Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

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Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta subia a avenida do Contorno, no sentido da avenida Afonso Pena, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O motorista perdeu o controle e o veículo começou a descer de ré pela via. Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta subia a avenida do Contorno, no sentido da avenida Afonso Pena, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O motorista perdeu o controle e o veículo começou a descer de ré pela via.

Sem controle, a carreta atingiu a lateral de uma caminhonete e de um Jeep Compass, que foi arrastado até o passeio. Com o impacto, dois carros que estavam estacionados foram atingidos e parte da estrutura de vidro do muro da clínica ficou quebrada.

Um vídeo registrou o momento do acidente. Após atingir os dois veículos, a carreta invadiu uma clínica e bateu em um poste de energia, rompendo a fiação. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada porque o impacto derrubou o padrão de energia do local.



O motorista da carreta afirmou aos militares que, ao perceber que havia perdido o controle do veículo, virou o volante na tentativa de evitar que ele ganhasse velocidade e atingisse outros veículos que trafegavam pela via.

Segundo relato do motorista é a primeira vez que ele passa pela capital e estaria levando a carga para Nova Lima. Ele informou ainda que um taxista o orientou a passar por esse caminho. Como o asfalto estava molhado por causa da chuva, ao chegar no topo do morro, ele perdeu a tração e colidiu com os veículos.

Segundo a BHTrans, é proibido a circulação de carretas e caminhões-tratores, com capacidade de carga acima de 5 toneladas ou comprimento superior a 6,50 metros, no trecho da Avenida do Contorno entre a Rua Andaluzita e a Avenida Afonso Pena, no sentido da Afonso Pena, conhecido como Tobogã. A restrição vale 24 horas por dia, todos os dias da semana.



Em conversa com a imprensa, o dono da caminhonete, Geraldo Magela Soares, de 50 anos, afirmou que estava sendo atendido na clínica quando ouviu um estrondo muito forte. "Assustou a mim e a médica. Saímos correndo e vimos a carreta encostada na porta. Lembrei que meu carro estava estacionado logo acima e corri para conferir", disse.



Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do Jeep Compass teve ferimentos leves na mão. Já as vítomas que estavam na carreta já haviam sido socorridas quando os militares chegaram.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a BHTrans foram acionados para atender a ocorrência.



Até por volta de 11h, as duas faixas no sentido avenida Afonso Pena estavam interditadas.