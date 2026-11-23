O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja citado por edital para apresentar defesa sobre a acusação de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na semana passada, Flávio foi denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com agravantes pelo fato de o crime ter sido cometido contra o presidente da República e divulgado em meio que facilita a propagação da ofensa. No caso que trata da postagem feita pelo parlamentar na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos.
Na publicação, o senador escreveu “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".
De acordo com a acusação, o senador relacionou o nome do presidente aos crimes citados na postagem.
Na decisão, Moraes relembrou que o senador foi obrigado a entregar os passaportes, mas fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais. Ele afirmou que o parlamentar "evadiu-se do território nacional" e encontra-se em "local incerto e não sabido".
Moraes citou ainda que, já no exterior, Flávio divulgou documentos à imprensa e nas redes sociais e concedeu entrevistas tratando da própria saída do país, mencionando uma reportagem publicada pelo jornal norte-americano "The New York Times" em 5 de novembro.
Dessa forma, segundo o ministro, Flávio deve ser citado por edital, que será publicado na internet, e entregar sua defesa no prazo de 15 dias.
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é válida a citação por edital nas ocasiões em que o réu permanece em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal”, afirmou o ministro.
Ao justificar a medida, Moraes citou casos anteriores analisados pela Primeira Turma do STF que tratavam da citação por edital quando o acusado tem paradeiro desconhecido no exterior e age com o objetivo de escapar da aplicação da lei penal.
Segundo o entendimento do colegiado, a fuga não pode servir como instrumento para paralisar o andamento de uma ação penal, nem justificar a suspensão do processo quando há demonstração de que o investigado tem pleno conhecimento das acusações.
Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular.
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