Facções criminosas impõem normas e controlam rotina de moradores - Imagem gerada por IA

Facções criminosas impõem normas e controlam rotina de moradores Imagem gerada por IA

Publicado 24/11/2026 07:00





No Brasil, o termo ficou conhecido no início dos anos 2000, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) criou o chamado setor de “disciplinas”, responsável por garantir o cumprimento das regras dentro da facção. Os integrantes que ocupam essa função podem aplicar punições quando as normas são descumpridas. Mas, antes disso, é realizado um julgamento, no qual a sentença é definida por criminosos que ocupam posições de alto escalão na organização. Os chamados “tribunais do crime” funcionam como uma espécie de “justiça paralela”, em que facções criminosas e traficantes julgam conflitos e decidem como punir pessoas que vivem em áreas sob seu domínio, seguindo regras próprias e sem passar pela Justiça oficial.No Brasil, o termo ficou conhecido no início dos anos 2000, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) criou o chamado setor de “disciplinas”, responsável por garantir o cumprimento das regras dentro da facção. Os integrantes que ocupam essa função podem aplicar punições quando as normas são descumpridas. Mas, antes disso, é realizado um julgamento, no qual a sentença é definida por criminosos que ocupam posições de alto escalão na organização.

Cartilha com 45 regras



O Primeiro Comando da Capital (PCC), por exemplo, possui uma cartilha com 45 regras que orientam a conduta de seus integrantes dentro e fora das prisões. O material foi apreendido em 2024, em uma penitenciária de São Paulo, durante uma revista em um detento que seria encaminhado à enfermaria.



O documento tem sete páginas e é intitulado “Cartilha do Crime”. Entre as regras estão comportamentos considerados inadequados pela facção, respeito à hierarquia dos integrantes e as respectivas punições, que vão desde sanções internas até a exclusão da organização. Veja alguns exemplos:



Ato de talaricagem: ocorre quando um integrante tenta se aproximar da companheira de outro membro por meio de mensagens, ligações ou gestos, mesmo sem ser correspondido.



Punição: exclusão sem possibilidade de retorno. A cobrança fica a critério do prejudicado e é analisada pela Sintonia.



Ato de malandrismo: é caracterizado pelo uso de pressão psicológica ou força física para subtrair algo de alguém, além de agressões físicas ou verbais praticadas por meio de intimidação ou abuso de poder.



Punição: exclusão e cobrança dentro da Disciplina do Comando, mediante análise da Sintonia.



Caguetagem: ocorre quando há provas concretas ou reconhecimento do envolvido. A Sintonia deve analisar todos os aspectos do caso, por se tratar de uma situação considerada delicada.



Punição: exclusão, com cobrança a critério do prejudicado.



Desrespeito à Sintonia: ocorre quando um integrante, durante uma condução, se altera, desliga o aparelho, ignora ou ofende outra parte diante da Sintonia.



Punição: sanção de 90 dias ou exclusão.



Algumas das regras da "Cartilha do Crime", apreendida em 2024. Arquivo pessoal/Investigação Criminal.

Moradores também precisam seguir regras das facções



Em entrevista ao DIA, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Ivana David explica que as ordens das facções costumam ser transmitidas oralmente por lideranças locais ou responsáveis pela disciplina na região. Nas organizações maiores, também podem existir estatutos escritos. Em alguns casos, são realizadas reuniões on-line com integrantes que estão presos.



“Entre as proibições e regras mais comuns estão roubar, estuprar ou agredir moradores, 'caguetar' à polícia, usar crack em determinados pontos e desrespeitar membros”.



Além dessas proibições, as facções também podem estabelecer regras sobre horários, circulação de pessoas e até sobre o silêncio diante da polícia, dependendo do nível de controle que exercem sobre o território.

“As regras valem tanto para integrantes (batizados) quanto para moradores, que muitas vezes as aceitam por medo ou porque a facção resolve conflitos que o Estado não resolve”.





Tribunais do crime desrespeitam direitos básicos

Ainda de acordo com Ivana David, os envolvidos na realização desses julgamentos e na aplicação dos castigos podem responder por diferentes crimes, dependendo da conduta praticada. Entre eles estão organização criminosa, associação para o tráfico e constituição de milícia privada.



“Nos casos em que há execução de vítimas, os responsáveis podem responder por homicídio qualificado, enquanto agressões e castigos físicos podem configurar lesão corporal e tortura. Em geral, cada conduta pode ser enquadrada separadamente, em concurso com o crime de organização criminosa”.



Segundo a desembargadora, quem ordena a morte de uma pessoa também pode responder por homicídio, mesmo que não participe diretamente da execução. Já nos casos de expulsão forçada de moradores, os envolvidos podem responder por crimes como constrangimento ilegal, ameaça e extorsão, dependendo da situação.



“Os tribunais do crime atingem, na prática, quase todos os direitos fundamentais previstos na Constituição de quem vive sob o controle das facções. Atingem, inclusive, a soberania do Estado”.



Para ela, os direitos mais afetados são o direito à vida e à integridade física, já que as facções impõem execuções, torturas e agressões como forma de castigo, sem qualquer limite legal.



“Outro direito prejudicado é a presunção de inocência. A pessoa pode ser punida por boatos, denúncias falsas, vinganças pessoais ou erros de identificação, o que explica as punições de quem nada fez”.



A liberdade de ir e vir e o direito à moradia também são afetados pelas expulsões, pelos toques de recolher e pelas proibições de frequentar determinados locais. Já a liberdade de expressão fica comprometida pela chamada “lei do silêncio”, que impede moradores de denunciar crimes, fazer críticas ou colaborar com a polícia e a Justiça.



“Um ponto importante, ao meu sentir, é o acesso à Justiça. Vítimas e testemunhas deixam de registrar ocorrências por medo, o que gera subnotificação e impunidade. Chamo a atenção para as vítimas de violência doméstica”.



A desembargadora ressalta que os impactos dos tribunais do crime também são percebidos durante as audiências. Segundo ela, testemunhas que moram em comunidades dominadas por facções costumam demonstrar medo e receio de falar durante os depoimentos.



“Os grupos mais vulneráveis, como mulheres, jovens, pessoas LGBT+ e dependentes químicos, tendem a ser punidos de forma mais severa. Por isso, é tão importante uma investigação qualificada, programas de proteção a testemunhas e uma presença do Estado que não se limite à repressão”.





Facções criam códigos de conduta e ditam regras de convivência

O sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) José Cláudio Souza Alves, em conversa com a reportagem do DIA, explicou que os tribunais do crime estão mais ligados à estrutura do tráfico de drogas e das facções. Segundo ele, esses grupos passam a regular comportamentos, ações, relações e conflitos que, no passado, eram resolvidos de forma mais imediata e violenta, muitas vezes com mortes, confrontos e execuções.



“Esse tipo de estrutura de resolução de conflitos de forma mais imediata e violenta foi sendo substituído por uma regulação a partir desses tribunais do crime. As regras de conduta visam manter a integridade das relações, primar pela verdade, evitar traições dentro da própria estrutura, golpes e roubos entre os membros. Também envolvem questões morais, como o assédio às companheiras dos integrantes por outros membros da facção”.



Segundo José Cláudio, esses grupos estabelecem um código de conduta que orienta o comportamento de seus integrantes e as relações nas comunidades periféricas. A ideia é preservar a integridade, de acordo com a visão que eles têm do que é correto.



“Uma das primeiras facções que pensou e construiu isso foi o Comando Vermelho, na própria Ilha Grande. Os relatos sobre o surgimento do Comando Vermelho trazem essa ideia de proibir roubos entre os membros, abusos sexuais contra integrantes e estupros de presos que estão chegando ao presídio, além de questionar a mentira e a difamação de outros membros. Tudo isso está desde a origem, como um código de conduta que dá a base para o tribunal do crime”.



Na avaliação do sociólogo, os julgamentos são organizados a partir das pessoas envolvidas no conflito e de seus respectivos papéis dentro da estrutura criminosa. Quem denuncia o problema apresenta a situação, enquanto os demais envolvidos são chamados para dar suas versões.



“Quem vai ouvir e tomar as decisões são pessoas que ocupam posições hierarquicamente superiores dentro da estrutura do grupo armado, no caso das facções do tráfico.”



José Cláudio explica que esse modelo é comum no Primeiro Comando da Capital (PCC), em que integrantes de diferentes níveis hierárquicos participam dos julgamentos.



“Eles estabelecem quem são aqueles que vão decidir, que são as sintonias de cada situação envolvida, e vão ouvir todos os envolvidos. É a partir desse debate, dessa escuta e das falas dessas pessoas que as decisões são tomadas.”



Punições podem atingir qualquer integrante



De acordo com o professor, os julgamentos buscam resolver os conflitos de forma rápida, dentro da própria estrutura criminosa. As punições podem atingir qualquer integrante considerado responsável por alguma infração, inclusive as próprias lideranças.



“As punições estão generalizadas e podem atingir todos os envolvidos que forem considerados passíveis de punição por conta de suas atitudes, práticas, do que fizeram, do que falaram ou de como se comportaram naquela situação. Tanto lideranças como pessoas da base dessa estrutura podem ser atingidas. Se estiverem implicadas e forem denunciadas, todo esse debate e essa conversa podem levar a uma punição, que pode ser um espancamento, a perda de posições dentro do grupo ou até uma execução.”





Normas de funcionamento



Ainda segundo José Cláudio, as facções estabelecem normas de funcionamento e de comportamento nos territórios que controlam, e essas regras podem afetar todos os moradores, mesmo aqueles que não fazem parte do grupo criminoso.



“Se você não segue essas regras, pode ser atingido por essa estrutura. O comportamento considerado correto pode envolver até questões familiares e relacionamentos pessoais, como conflitos e brigas. Tudo isso pode ser questionado e levado ao tribunal do crime também.”



O sociólogo afirma que essas organizações também buscam construir uma estrutura própria de resolução de conflitos, que consideram mais eficiente do que a Justiça formal.



“O Judiciário é visto como um prejuízo, como um obstáculo, algo que vai trazer malefícios para aquela população. Daí a construção de uma outra estrutura de justiça, percebida como mais eficiente, menos injusta e menos dependente de dinheiro ou dos mecanismos que normalmente as sociedades utilizam para conduzir decisões e julgamentos. É assim que o tribunal do crime pensa.”





“O Estado não é visto como uma solução”



Para o professor, o tribunal do crime envolve tanto os integrantes que estão presos quanto aqueles que atuam fora do sistema prisional.



“O mundo prisional mantém relações constantes e intensas com o que acontece fora das prisões. A estrutura criminal das facções, principalmente do PCC, atua tanto dentro dos presídios quanto fora deles, nas comunidades, periferias e favelas.”



A permanência dessa estrutura, para o sociólogo, está ligada à existência de grupos sociais que vivem em condições de extrema precariedade, sem salário, renda ou meios de se proteger. Ele também critica a atuação do Estado, que, em vez de ser visto como solução, estaria diretamente envolvido na estrutura das organizações criminosas, no sistema prisional e na corrupção dos órgãos de segurança pública.



“O Estado não é visto como uma solução. Ao contrário, é a grande questão. Está diretamente envolvido na estrutura das facções do tráfico, nas penitenciárias, no sistema prisional e na corrupção dos órgãos de segurança pública e da própria estrutura prisional. Os vários negócios criminosos, como o tráfico de drogas e de armas, o roubo de cargas, os assaltos a pedestres e os golpes pela internet, só existem porque o Estado está presente nessa estrutura e funciona como regulador desses grupos.”



O professor avalia que é preciso abandonar a visão de que o Estado está apenas de um lado e o crime do outro, já que os dois funcionam de forma interligada. Para ele, qualquer solução precisa considerar a realidade das populações que vivem sem alternativas e dependem de atividades informais ou ilegais para sobreviver.



“Para pensar em uma saída, é preciso ter uma visão muito mais ampla. São populações sem alternativas e sem recursos. Como é sobreviver sem salário? O que você faz para conseguir sobreviver? É preciso olhar para essas pessoas e entender quem são e como sobrevivem.Isso exige recursos. Não é com limite de gastos ou déficit zero que vamos resolver o problema. As populações precisam de investimentos para sair da situação em que vivem.”



José Cláudio ainda relembra que, na década de 2000, o estado de São Paulo registrou uma queda expressiva no número de homicídios dolosos.



“Na época, enquanto a Secretaria de Segurança Pública atribuiu a redução à atuação policial, outra hipótese ganhou força: a de que os tribunais do crime, ligados ao PCC, passaram a regular os conflitos e impedir mortes sem autorização da facção. Essa explicação foi defendida pelo pesquisador Gabriel Feltran, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).”

