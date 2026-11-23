O estudo analisa a ampliação de cuidados que abrangem prevenção e resposta a complicações - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O estudo analisa a ampliação de cuidados que abrangem prevenção e resposta a complicaçõesMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 18:35

Estudo do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) mostra que investimento em saúde e direitos sexuais e reprodutivos pode melhorar o cuidado e contribuir para o desenvolvimento do país. Ampliar o investimento em dez intervenções prioritárias de saúde materna no Brasil pode gerar R$ 3,32 em benefícios econômicos e sociais para cada R$ 1 aplicado.

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Na saúde materna, o estudo estima que um investimento adicional de R$ 4,72 bilhões entre 2025 e 2030 poderia evitar cerca de 2 mil mortes maternas no período, em comparação com a manutenção das coberturas atuais. Além disso, no cenário projetado, a razão de mortalidade materna cairia de aproximadamente 55 para 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. A expansão permitiria ainda evitar 707 mortes neonatais em 2030.



O estudo analisa a ampliação de cuidados que abrangem prevenção e resposta a complicações potencialmente fatais. Entre os serviços, são citados assistência ao parto vaginal; transfusão de sangue; antibióticos para sepse materna; acesso ao aborto seguro nos casos previstos na legislação brasileira e tratamento da hipertensão gestacional, entre outros.



A efetividade desses cuidados depende de profissionais qualificados, insumos disponíveis e encaminhamento oportuno entre os serviços. Ainda, a implementação deve observar a legislação e os protocolos nacionais.



Para ampliar a cobertura das intervenções analisadas, o investimento estimado passaria de R$ 11,22 bilhões para R$ 15,94 bilhões no período — acréscimo de aproximadamente 42%. Os resultados oferecem subsídios para definir prioridades orçamentárias e fortalecer a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de prevenir mortes evitáveis.



“As evidências mostram que proteger a vida das mulheres é também uma decisão estratégica de investimento. O desafio é transformar esses resultados em financiamento e cuidado de qualidade, especialmente onde as barreiras de acesso são maiores”, afirma Florbela Fernandes, Representante do UNFPA no Brasil.

Na saúde materna, o estudo estima que um investimento adicional de R$ 4,72 bilhões entre 2025 e 2030 poderia evitar cerca de 2 mil mortes maternas no período, em comparação com a manutenção das coberturas atuais. Além disso, no cenário projetado, a razão de mortalidade materna cairia de aproximadamente 55 para 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. A expansão permitiria ainda evitar 707 mortes neonatais em 2030.O estudo analisa a ampliação de cuidados que abrangem prevenção e resposta a complicações potencialmente fatais. Entre os serviços, são citados assistência ao parto vaginal; transfusão de sangue; antibióticos para sepse materna; acesso ao aborto seguro nos casos previstos na legislação brasileira e tratamento da hipertensão gestacional, entre outros.A efetividade desses cuidados depende de profissionais qualificados, insumos disponíveis e encaminhamento oportuno entre os serviços. Ainda, a implementação deve observar a legislação e os protocolos nacionais.Para ampliar a cobertura das intervenções analisadas, o investimento estimado passaria de R$ 11,22 bilhões para R$ 15,94 bilhões no período — acréscimo de aproximadamente 42%. Os resultados oferecem subsídios para definir prioridades orçamentárias e fortalecer a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de prevenir mortes evitáveis.“As evidências mostram que proteger a vida das mulheres é também uma decisão estratégica de investimento. O desafio é transformar esses resultados em financiamento e cuidado de qualidade, especialmente onde as barreiras de acesso são maiores”, afirma Florbela Fernandes, Representante do UNFPA no Brasil.

Prevenir gravidez não intencional



Outro estudo analisa a prevenção de gravidez não intencional e a ampliação de oportunidades a partir do acesso à informação e aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, apoio à permanência escolar, os projetos de vida das adolescentes, incluindo aquelas que já são mães e participação no mercado de trabalho.



A pesquisa, realizada com a Metodologia para Estimar o Impacto Econômico da Gravidez e da Maternidade na Adolescência em Países da América Latina e do Caribe — Milena 1.0, estima consequências socioeconômicas anuais de R$ 6,2 bilhões para o país.



Investimento nos profissionais da saúde



Para a implementação e melhoria dos serviços de atenção à saúde da mulher, é necessário investir em formação, condições de trabalho e integração às equipes e redes de saúde. Assim, o terceiro estudo examina a expansão dos modelos de atenção por profissionais de enfermagem obstétrica e obstetrizes entre 2026 e 2035.



A análise aponta seu potencial para prevenir mortes maternas e neonatais e gestações não intencionais, por meio de cuidados que conectam planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, pós-parto e atenção ao recém-nascido.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna