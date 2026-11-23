O projeto será votado diretamente no plenário da Câmara, em sessão extraordinária - Lula Marques / Agência Brasil

O projeto será votado diretamente no plenário da Câmara, em sessão extraordináriaLula Marques / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 18:49 | Atualizado 23/11/2026 19:46

O projeto será votado diretamente no plenário da Câmara, em sessão extraordinária, sem passar por comissões.A expectativa do governo é que o texto seja aprovado na Câmara sem sofrer alterações.Para tanto, o relator da matéria na Casa, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou um parecer sem alterações ao texto aprovado pelos senadores. Entretanto, até o início da tarde desta segunda-feira, a proposta já havia recebido 31 emendas para modificar o texto, a maioria da oposição.O projeto prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.O projeto também reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente de R$ 46,3 mil.O texto aprovado no Senado prevê a realização de repasses de R$ 2 bilhões anuais da União aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030.Na proposta original do ajuste fiscal, o governo reduzia esse repasse do valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, e adiava o restante do pagamento de forma parcelada entre 2031 e 2037.A alteração foi fruto de um acordo com a oposição. A medida atendeu a uma preocupação dos governadores, que teriam menos recursos do Orçamento federal como compensação da Lei Kandir.Em vigor desde 1996, essa lei isentou empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados do pagamento do ICMS, um tributo estadual, com o objetivo de estimular as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros. Como a isenção prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir as compensações, que nunca ocorreram de forma regular.Desde 2020, no entanto, a Lei Complementar 176 assegurou repasses do governo federal aos estados no valor de R$ 4 bilhões por ano, até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.