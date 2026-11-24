Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 07:35

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 65 milhões nesta terça-feira (24). O sorteio do concurso 3.090 será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. Para participar, o jogador deve escolher pelo menos seis números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



No último concurso, os números sorteados foram: 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59. Como ninguém acertou todas as dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 65 milhões para o próximo sorteio.



Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números no volante, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa, e os resultados podem ser consultados nos canais oficiais da instituição.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi registrada no dia 10 de novembro, no concurso 3.084. Na ocasião, um bolão com 15 cotas, feito em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e recebeu o prêmio total de R$ 3,2 milhões. Cada participante ficou com aproximadamente R$ 219,1 mil. O jogo foi realizado com sete números marcados. As dezenas sorteadas foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.



Antes disso, no concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro, uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou sozinha o prêmio de R$ 59,5 milhões. O apostador acertou os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.



Outro prêmio expressivo saiu em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 3.077 com uma aposta simples e recebeu sozinho R$ 324,9 milhões. O valor foi o maior já pago em um concurso regular da Mega-Sena. Na ocasião, os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Em 17 de setembro, um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, também acertou as seis dezenas da loteria. O concurso 3.059 sorteou os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35, que garantiram ao grupo um prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi feita com sete números e dividida em nove cotas. Cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões.



Já em 23 de agosto, um apostador de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões do concurso 3.048. Segundo a Caixa, o ganhador registrou uma aposta simples pela internet. As dezenas sorteadas foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.