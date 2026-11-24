Projeto foi aprovado com ampla margem, apesar de críticas da oposição e racha na esquerda - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Projeto foi aprovado com ampla margem, apesar de críticas da oposição e racha na esquerdaBruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 24/11/2026 08:53

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta terça-feira (24), o projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo Lula, com impacto estimado em R$ 50 bilhões nas contas de 2027. O texto-base foi aprovado por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções - eram necessários pelo menos 257 votos.





Os deputados rejeitaram sugestões de modificação ao projeto, que segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A proposta dá instrumentos para o governo perseguir o centro da meta fiscal, ao prever gatilhos para aumentar a contenção de gastos no Orçamento, corte de benefícios fiscais e limite ao uso de créditos tributários, entre outras medidas.



A votação acelerada do texto nesta segunda-feira (23) teve como pano de fundo a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, prevista para esta terça-feira. Isso porque um dos dispositivos retira do cálculo da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios a produtores e importadores de óleo diesel. Se o texto não fosse aprovado, o governo precisaria contingenciar esse valor em recursos do Orçamento.



A oposição criticou a proposta do governo Lula, que foi recebida com desconfiança pelo mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6 nesta segunda-feira, antes de fechar o dia a R$ 5,92. "Não faz um mês que as eleições acabaram e, literalmente, o Lula está transferindo a conta dos cortes para a população", afirmou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).



"Aquilo que durante 20 anos o governo Lula tem prometido para a população, mais uma vez, nem passou um mês das eleições, tem, literalmente, enganado e traído o povo brasileiro nesse sentido. Você escuta que até a própria esquerda está obstruindo um ajuste fiscal que não tem nada de ajuste." Ainda assim, 7 deputados do PL votaram a favor do texto; 86 foram contrários.

LEIA MAIS: AGU defende dispensa de liminar de Dino sobre escala 5x2 Os deputados rejeitaram sugestões de modificação ao projeto, que segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A proposta dá instrumentos para o governo perseguir o centro da meta fiscal, ao prever gatilhos para aumentar a contenção de gastos no Orçamento, corte de benefícios fiscais e limite ao uso de créditos tributários, entre outras medidas.A votação acelerada do texto nesta segunda-feira (23) teve como pano de fundo a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, prevista para esta terça-feira. Isso porque um dos dispositivos retira do cálculo da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios a produtores e importadores de óleo diesel. Se o texto não fosse aprovado, o governo precisaria contingenciar esse valor em recursos do Orçamento.A oposição criticou a proposta do governo Lula, que foi recebida com desconfiança pelo mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6 nesta segunda-feira, antes de fechar o dia a R$ 5,92. "Não faz um mês que as eleições acabaram e, literalmente, o Lula está transferindo a conta dos cortes para a população", afirmou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)."Aquilo que durante 20 anos o governo Lula tem prometido para a população, mais uma vez, nem passou um mês das eleições, tem, literalmente, enganado e traído o povo brasileiro nesse sentido. Você escuta que até a própria esquerda está obstruindo um ajuste fiscal que não tem nada de ajuste." Ainda assim, 7 deputados do PL votaram a favor do texto; 86 foram contrários.

Racha na esquerda

O PSOL decidiu obstruir a votação. Em discurso, o líder do partido, Tarcísio Motta (RJ), afirmou que, longe de ser contraditória, a posição era coerente com a trajetória do partido. "Nós do PSOL, em 2023, votamos unificadamente contra o arcabouço fiscal. E por quê? Considerávamos naquele momento uma amarra desnecessária, feita pelo próprio governo Lula, que limitaria o alcance das suas políticas públicas", disse.



"Nós somos contrários porque aquilo que era o tesouraço do Flávio Bolsonaro foi derrotado pelo povo brasileiro", continuou. "Nós somos contrários porque eles querem agradar a Faria Lima, nós queremos garantir investimentos em políticas públicas, eles querem sabotar o governo, nós queremos que ele dê certo."



O deputado Lindbergh Farias, que já havia liderado o fogo amigo contra o ajuste do governo durante a votação no Senado, foi o único parlamentar do PT a discursar contra a proposta no plenário. Ele se absteve na votação do texto principal.



"Continuo sendo Lula. Lula é a grande esperança desse povo trabalhador brasileiro. O Lula é a grande esperança de uma outra política no mundo. Mas eu me insurjo contra, porque, em alguns momentos da história, a gente tem que saber se posicionar para defender da melhor forma o Lula", disse.



"Tem uma armadilha do mercado, eles vão botar o dólar lá para cima, eles vão nos quebrar, vai ter inflação, não há alternativa", prosseguiu. "Eu me insurjo nesse momento, porque tem outro caminho, tem outro caminho, aproveitar a energia das ruas, apresentar um projeto de desenvolvimento nacional, dizer que dá para tirar investimentos do arcabouço das regras fiscais, nós já fizemos isso. Tinha outro caminho, que é de enfrentar esse discurso falso da gastança."



Na semana passada, Lindbergh e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti - que gestou o projeto de ajuste -, tiveram embates por causa da posição pública do parlamentar contra a proposta do governo Lula. No entanto, ensaiaram uma trégua.



No fim de semana, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ala da esquerda que se opôs ao ajuste fiscal e afirmou que as queixas eram injustas. "O que fico triste é porque fizemos coisas importantes e meus companheiros se preocuparam com o que não íamos fazer: corte de dinheiro na educação e na saúde, o que não vai ter", disse.



Lideranças de centro saíram em defesa do projeto. Pedro Lucas Fernandes (MA), líder do União Brasil na Câmara, defendeu a medida. "No governo passado, foi aprovada a emenda constitucional nº 109 (PEC Emergencial). O ajuste fiscal também existiu no governo passado. Só que esse ajuste fiscal agora tem o olhar voltado para a preservação das ações sociais deste governo. Ter esse olhar é fundamental", disse.



O deputado Hildo Rocha (MDB-MA), orientando pela bancada do MDB, afirmou que o tema era de "fundamental importância para o ajuste econômico do nosso País, para a estabilidade da macroeconomia brasileira e também para o fechamento do Orçamento de 2027".



O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), deu parecer pela aprovação integral da proposta enviada pelo Senado, sem alterações.



Apesar disso, deputados apresentaram destaques para mudar o texto. Alguns tentam retirar a possibilidade de o governo limitar a compensação de créditos tributários pelas empresas. O PSOL, por sua vez, quer suprimir o dispositivo que limita a 2% ao ano o crescimento das despesas do governo acima da inflação, a partir de 2027, quando o governo fizer contingenciamento (contenção preventiva de despesas).



O PL apresentou quatro sugestões. Uma delas busca retirar do projeto o artigo que reduz os repasses da União a Estados e municípios para compensar perdas de arrecadação provocadas pela Lei Kandir. Outro quer suprimir o dispositivo que limita a compensação financeira entre regimes previdenciários.



Outro destaque queria cortar despesas de representação institucional, diárias, passagens, transporte e apoio operacional utilizadas por políticos quando o governo descumprir as disposições previstas no arcabouço. E uma última tentou impedir o bloqueio de recursos destinados a programas e ações de saúde, educação, assistência social e inclusão de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA). Os destaques foram rejeitados.



Acordo no Senado

No Senado, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou sugestões para viabilizar a aprovação do texto e impedir que fosse retirado dispositivo que limita o uso de compensações tributárias, medida que gerou críticas do setor produtivo e que tem impacto de até R$ 18,3 bilhões no ano que vem - cerca de um terço do total previsto pela equipe econômica, de até R$ 56 bilhões no ano que vem.



Entre os pontos acatados por Braga está a flexibilização do dispositivo que limitava repasses da Lei Kandir. O projeto original limitava o repasse de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano até 2030 e deixava o restante até 2037. Pelo novo acordo, a União paga R$ 2 bilhões em 2027 e quita toda a diferença entre 2028 e 2030.



Braga também aceitou duas sugestões do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Uma delas reduz de 120 para 60 dias o prazo para que o Congresso analise a regulamentação das verbas indenizatórias pagas a servidores públicos.



Outra prevê que o governo federal seja obrigado a explicar ao Congresso os motivos de um resultado primário inferior a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e apresentar as medidas planejadas para melhorar as contas públicas.



O Senado também aprovou emenda da senadora Tereza Cristina (PP-MS), líder do PP, que retira do limite às compensações tributárias os créditos de PIS/Pasep e Cofins usados para pagar a CBS, o novo tributo federal sobre o consumo que substitui essas contribuições a partir de 2027.



Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo precisa avançar no ajuste das contas públicas para criar condições para o corte de juros no País. "Nós vamos ter um ano de 2027 bastante desafiador e acho que, para isso, a gente deveria acelerar, seja neste ano, seja no início do ano que vem, as medidas que nos competem enquanto governo que quer fortalecer a economia brasileira", disse em participação remota no Itaú BBA Macro Vision.



Nesta segunda-feira, a pasta reduziu as projeções de crescimento e, em contrapartida, aumentou as de inflação para 2026 e 2027, apontando preocupação com a alta do dólar - que ronda a cada dos R$ 6 -, por questões internas e externas. Do lado doméstico, a secretária de Política Econômica da pasta, Débora Freire, citou o projeto de ajuste fiscal do governo como primeiro passo para reforçar coordenação das expectativas em relação ao cumprimento das metas fiscais.



Veja ponto a ponto as medidas do projeto

- Contingenciamento adicional de despesas



O arcabouço fiscal permite que as despesas cresçam até 2,5% ao ano acima da inflação. Pelo projeto, o governo poderá congelar gastos mesmo quando a projeção para as contas estiver dentro da margem de tolerância da meta fiscal, para buscar o centro da meta.



Se a projeção de resultado primário (saldo entre receitas e despesas, sem contas os juros da dívida) ficar abaixo do piso da meta e o governo precisar fazer contingenciamento (contenção de despesas), o crescimento total das despesas ficará limitado a 2% Essa diferença de 0,5 ponto equivale a cerca de R$ 12,8 bilhões em 2027, segundo a equipe econômica.



Depois dessa primeira contenção, o governo poderá congelar um volume adicional de gastos para atingir o centro da meta fiscal. Despesas obrigatórias que dependem de disponibilidade orçamentária poderão ser congeladas. A redução do limite vale apenas para aquele ano.



- Limitação de compensações tributárias



Ao acionar o novo contingenciamento, (congelamento extra de gastos), o governo também ficará autorizado a limitar o uso de compensações tributárias - mecanismo pelo qual as empresas quitam tributos com créditos que têm a receber da Receita Federal.



O limite será o mesmo valor da contenção total de despesas: se houver R$ 12,8 bilhões contingenciados, as compensações poderão ser restringidas em até R$ 12,8 bilhões.



Créditos de PIS/Cofins acumulados não ficarão sujeitos a essa limitação, para serem abatidos da CBS, o novo tributo federal sobre o consumo que substitui essas contribuições a partir de 2027. A proposta impede compensação cruzada, mas o entendimento é de que PIS Cofins irá se transformar em CBS.



- Corte de benefícios fiscais



O projeto dobra, de 10% para 20%, o corte linear de isenções e benefícios tributários em vigor desde 2026. Ficam mantidas as exceções da lei atual, como Zona Franca de Manaus, cesta básica e Simples Nacional. O relator incluiu uma nova exceção: os benefícios na compra de veículos por pessoas com deficiência ou autismo.



- Receitas do petróleo e piso da saúde



O projeto amplia uma regra aprovada em agosto que retira receitas do petróleo da base de cálculo de despesas atreladas à Receita Corrente Líquida (RCL) - como o piso da saúde, que equivale a 15% da RCL. Além das receitas do pré-sal, passa a ser excluída a arrecadação do imposto de exportação sobre o petróleo bruto, e a regra vale até 2030.



A partir de 2028, a economia com a exclusão das receitas do pré-sal será descontada do limite de gastos do governo, para não ser usada em outras despesas. A do imposto de exportação, pelo texto do relator, não terá o mesmo desconto. O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) ficou fora da regra.



- Diesel fora da meta



O projeto autoriza descontar da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões gastos com a subvenção ao óleo diesel.



- Supersalários



O projeto dá 60 dias para o Congresso votar a regulamentação das verbas indenizatórias que ficam fora do teto do funcionalismo, os chamados penduricalhos. Segundo o ministro Bruno Moretti, a economia pode chegar a R$ 3 bilhões.



No Executivo, o valor reduzirá o limite de gastos ou irá para investimentos e segurança pública. No Judiciário, no Legislativo e no Ministério Público, a economia ficará com cada Poder, para recompor seus quadros.



- Repasses a Estados e municípios



O governo vai repassar integralmente a Estados e municípios os R$ 16 bilhões da Lei Kandir previstos para 2027 a 2030. O projeto original limitava o repasse a R$ 1 bilhão por ano no período, R$ 4 bilhões no total, e deixava o restante para 2031 a 2037. Agora, a União vai pagar R$ 2 bilhões em 2027 e quitar toda a diferença entre 2028 e 2030.



- Teto para o Reidi



O projeto limita o regime de incentivo à infraestrutura (Reidi), que suspende tributos na compra de máquinas e materiais para obras do setor. O benefício passa a ter um orçamento fixo, equivalente ao valor previsto para 2026 e corrigido pelo IPCA. Um comitê do governo escolherá os projetos contemplados. Segundo o parecer do relator, a medida eleva a arrecadação em R$ 4,5 bilhões em 2027.



- Investimentos fora do limite



Se contingenciar para buscar o centro e cumprir a meta, o governo poderá abrir crédito para investimentos no ano seguinte, até o valor congelado, sem que o gasto conte no limite do arcabouço. O relator incluiu entre esses investimentos os definidos pelas bancadas estaduais no Orçamento.



- Outras medidas



O projeto limita a R$ 1 bilhão por ano, até 2030, os gastos do Proex, programa de financiamento às exportações. Também permite usar recursos do FNDCT, fundo de ciência e tecnologia, para pagar bolsas de estudo e pesquisa. Restos a pagar de contratos e convênios plurianuais só poderão ser cancelados após 2027. O texto ainda serve de compensação fiscal para a lei que tornou obrigatória a subvenção ao seguro rural.