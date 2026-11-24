Balanço da Defesa Civil contabiliza mortes em cidades paulistas entre 24 de outubro e 23 de novembro - Paulo Pinto / Agência Brasil

Balanço da Defesa Civil contabiliza mortes em cidades paulistas entre 24 de outubro e 23 de novembroPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 10:14

O estado de São Paulo registrou dez mortes em decorrência de ocorrências relacionadas às chuvas em um intervalo de um mês. O levantamento é da Defesa Civil estadual. O período foi marcado por episódios de chuva intensa, enxurradas, quedas de árvores e desabamentos em diferentes municípios paulistas. Com os casos, registrados entre 24 de outubro e 23 de novembro, o total de óbitos associados aos temporais chegou a 30 desde o início de 2026.