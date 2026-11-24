MC Ryan SP durante entrevista ao Domingo Espetacular, no último mês de maio - Reprodução / Record

MC Ryan SP durante entrevista ao Domingo Espetacular, no último mês de maioReprodução / Record

Publicado 24/11/2026 10:21

O cantor Ryan Santana dos Santos, mais conhecido como MC Ryan SP , é um dos alvos da Polícia Federal em operações deflagradas na manhã desta terça-feira (24) contra grupos suspeitos de lucrar com golpes digitais e utilizar empresas de fachada para lavar dinheiro por meio de transferências bancárias. Segundo as buscas, as estruturas movimentavam valores superiores a R$ 4,3 bilhões. O artista teve bens bloqueados pela Justiça, conforme a 'CNN'.

Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos.

A PF está agindo em três frentes nas ofensivas. As ações mobilizam 130 agentes para o cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A Operação Narco Azimut III, que determinou bloqueios de até R$ 1,1 bilhão, é realizada em endereços nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, no estado de São Paulo, e Foz do Iguaçu, no Paraná.

Já as operações Narco Oriente, que teve bloqueios de até R$ 3,2 bilhões, e Narco Alicerce, as ações ocorrem em São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Piedade e Charqueada, em São Paulo; Recife, em Pernambuco; Cidade Ocidental, em Goiás; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Brasília.

A Operação Narco Alicerce ainda contou com bloqueios de bens, direitos e valores, especialmente imóveis de alto padrão, relacionados a investigados da Operação Narco Fluxo, que prendeu Ryan SP no último mês de abril

Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos criminosos. Os suspeitos poderão responder, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

O artista se manifestou sobre o caso nas redes sociais. "A todos os meus fãs, bom dia. Eu também fui pego de surpresa e não sei do que se trata as notícias que estão saindo sobre mim. Porém, estou à disposição da Justiça. Ainda não sei o que está acontecendo. Não vejo a hora desse pesadelo acabar", escreveu. A reportagem tenta contato com a defesa de MC Ryan SP. O espaço está aberto para manifestações.

MC Ryan SP foi preso em abril

Um dos funkeiros mais famosos do país, MC Ryan SP ficou preso 28 dias entre os últimos meses de abril e maio. Ele era apontado pela PF como suspeito de liderar uma engrenagem criminosa voltada à lavagem de dinheiro do crime organizado e do tráfico de drogas, com uso de bets, rifas ilegais e empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento.

O artista foi solto em 14 de maio, após decisão da Justiça Federal que o concedeu um habeas corpus. Na época, em entrevista ao programa "Domingo Espetacular" , da 'Record', ele se defendeu das acusações.

"Jamais eu fiz isso. Pode ter certeza disso. Tenho consciência de que sou acusado disso, mas jamais... Eu não movimentei R$ 1,6 bilhão. É o que consta na investigação, mas eu não movimentei isso, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não liderei nada disso... Eu acho que estou sendo acusado disso por eu ser um cara da mídia. Um funkeiro. Eu acho que é isso. Mas tudo vai se resolver", disse, na ocasião.