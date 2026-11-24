Mendonça entendeu que não há mais motivos para prisões preventivas - Carlos Moura / STF

Mendonça entendeu que não há mais motivos para prisões preventivasCarlos Moura / STF

Publicado 24/11/2026 10:40 | Atualizado 24/11/2026 11:39

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou na noite desta segunda-feira (23) a prisão preventiva de Adroaldo Portal, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Ele foi preso em dezembro, no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)





Em razão de uma deficiência física, Portal estava preso em regime domiciliar. Agora, poderá sair de casa, mas terá que usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o país e manter contato com outros investigados, além de não poder acessar nenhuma dependência da Previdência Social.



Na decisão, Mendonça entendeu que não há mais motivos para a prisão preventiva, que foi decretada com o objetivo de que Portal não utilizasse sua posição no alto escalão do governo, bem como sua rede de contatos, para tentar atrapalhar as investigações. Após a prisão, o ex-secretário executivo foi exonerado.



“A fonte específica de poder institucional que serviu de fundamento à cautela foi, portanto, substancialmente neutralizada”, escreveu o ministro.



Mendonça também mandou soltar mais três investigados: Rubens Oliveira Costa, Milton Salvador de Almeida Junior e Adelino Rodrigues Junior. Eles também tiveram a prisão preventiva substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares.



Todos os quatro liberados são investigados pela Polícia Federal (PF) por ligações com Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos principais operadores do esquema de fraudes em aposentadorias.



A Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril de 2025, após a revelação de um esquema de descontos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS, com a adesão não voluntária de milhares de beneficiários a associações fraudulentas. Segundo as investigações, as fraudes superam os R$ 6 bilhões. LEIA MAIS: MC Ryan SP é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro Em razão de uma deficiência física, Portal estava preso em regime domiciliar. Agora, poderá sair de casa, mas terá que usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o país e manter contato com outros investigados, além de não poder acessar nenhuma dependência da Previdência Social.Na decisão, Mendonça entendeu que não há mais motivos para a prisão preventiva, que foi decretada com o objetivo de que Portal não utilizasse sua posição no alto escalão do governo, bem como sua rede de contatos, para tentar atrapalhar as investigações. Após a prisão, o ex-secretário executivo foi exonerado.“A fonte específica de poder institucional que serviu de fundamento à cautela foi, portanto, substancialmente neutralizada”, escreveu o ministro.Mendonça também mandou soltar mais três investigados: Rubens Oliveira Costa, Milton Salvador de Almeida Junior e Adelino Rodrigues Junior. Eles também tiveram a prisão preventiva substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares.Todos os quatro liberados são investigados pela Polícia Federal (PF) por ligações com Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos principais operadores do esquema de fraudes em aposentadorias.A Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril de 2025, após a revelação de um esquema de descontos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS, com a adesão não voluntária de milhares de beneficiários a associações fraudulentas. Segundo as investigações, as fraudes superam os R$ 6 bilhões.

Relatoria do INSS voltou para Mendonça em outubro

Em 29 de outubro, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, devolveu a relatoria das investigações sobre os descontos ilegais nos benefícios do INSS ao ministro André Mendonça. Na decisão, Fachin entendeu que não havia mais motivos para retenção das investigações na presidência do Supremo.



O caso havia sido retirado de Mendonça em setembro, após a guerra de liminares envolvendo o pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, que é citado em mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.



Na decisão, Fachin também determinou que as investigações que envolvem o Banco Master vão continuar sob sua relatoria temporária pelo prazo de 90 dias, contados a partir de 12 de setembro. No entendimento do presidente, o caso ainda não pode ser distribuído entre os demais ministros porque envolve citações a membros da Corte. Os processos do Master também foram retirados de Mendonça no auge da crise interna no Supremo.

