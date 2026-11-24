Crianças ficaram ilhadas dentro da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Cézar Rogério Oliveira Peramezza - Redes sociais / Reprodução

Crianças ficaram ilhadas dentro da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Cézar Rogério Oliveira PeramezzaRedes sociais / Reprodução

Publicado 24/11/2026 15:12 | Atualizado 24/11/2026 15:12

Na segunda-feira, 23, a água invadiu local durante as aulas. Os alunos foram mantidos no segundo andar, em salas que não haviam sido atingidas, e retirados com auxílio dos bombeiros. Não houve registro de feridos.A Secretaria Municipal de Educação informou que equipes de manutenção foram mobilizadas para avaliar os danos e realizar os reparos necessários. Um mutirão de limpeza foi programado para preparar a unidade para a retomada das atividades, prevista para quarta-feira, 25. As aulas desta terça foram suspensas e deverão ser repostas.Outro local que ainda apresentava os efeitos da chuva nesta manhã era o pátio de veículos apreendidos do Detran-SP, na Avenida Presidente Wilson, na divisa entre São Paulo e São Caetano do Sul. A área amanheceu alagada, com motocicletas parcialmente ou totalmente submersas.O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por uma mulher que desapareceu após ser arrastada pela correnteza do rio Tamanduateí, na região da Vila Monumento, no domingo, 22.Os transtornos não ficaram restritos à capital. Em Santo André, no ABC paulista, uma árvore de grande porte caiu durante a madrugada desta terça-feira, atingiu uma residência e danificou a fiação elétrica. Não houve registro de feridos.Em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, foram registrados pontos de alagamento em ruas e cruzamentos, além de um deslizamento de terra e queda parcial de um muro. Algumas vias ficaram intransitáveis e veículos foram atingidos pela água. Em uma das ocorrências, um homem utilizou uma prancha para ajudar um idoso que estava preso dentro de um carro em uma rua alagada.Na capital e na região metropolitana, o Corpo de Bombeiros também contabilizou dezenas de ocorrências relacionadas ao temporal de segunda-feira. Entre os chamados registrados pela corporação estavam quedas de árvores, enchentes, inundações e desabamentos.Os trabalhos de recuperação e o atendimento às ocorrências ocorrem em meio à previsão de novas pancadas de chuva para a capital. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou para laranja, nível de perigo, o aviso de tempestade para a Grande São Paulo nesta terça-feira. A previsão indica chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo.Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a combinação de calor, entrada da brisa marítima e áreas de instabilidade vindas do interior deve provocar pancadas de intensidade moderada a forte entre o meio da tarde e o início da noite. Há potencial para alagamentos, enxurradas repentinas e rajadas de vento.Na quarta-feira, 25, a passagem de uma frente fria deve intensificar as instabilidades, com previsão de chuva generalizada a partir das primeiras horas da tarde. O CGE também alerta para a possibilidade de transbordamento de pequenos rios e córregos.