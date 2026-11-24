Caso aconteceu no Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo - Redes sociais / Reprodução

Caso aconteceu no Parque do Carmo, Zona Leste de São PauloRedes sociais / Reprodução

Publicado 24/11/2026 15:46 | Atualizado 24/11/2026 15:49

Uma mulher de 49 anos, mãe de três filhos, morreu após ser esfaqueada pelo ex-namorado, de 50, na tarde dessa segunda-feira, 23, no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo . Simone Maria Fernandes havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra Fernando Martins três dias antes do crime.

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Após o ataque, o homem fugiu e foi encontrado morto em um quarto de motel no Ipiranga, na zona sul da capital. A causa da morte ainda é investigada.



Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, Simone tinha registrado, na última sexta-feira, 20, uma ocorrência contra Fernando e solicitou medidas protetivas de urgência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Leste.



Não há informações se a proteção foi concedida à Justiça ou se o homem teria sido notificado.



O crime ocorreu em um condomínio na rua Doutor Mariano Cursino. Imagens das câmeras de segurança do residencial registraram o momento em que o Fernando teria abordado a vítima na entrada e a conduzido até a garagem, onde foi esfaqueada.



Mesmo ferida, Simone conseguiu se arrastar até a escadaria do prédio e pedir ajuda aos moradores. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, mas morreu na unidade.



Após o crime, Fernando deixou o condomínio de carro. Horas depois, foi encontrado em um quarto de motel. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas, e um médico constatou a morte no local.



No veículo utilizado pelo homem, foram encontradas duas facas, roupas e objetos pertencentes à vítima. O material foi recolhido para análise pericial.



O caso de feminicídio foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), enquanto a morte de Fernando foi registrada como suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã). A Polícia Civil investiga as duas ocorrências.

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Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos.