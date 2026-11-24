Caso aconteceu no Parque do Carmo, Zona Leste de São PauloRedes sociais / Reprodução
Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, Simone tinha registrado, na última sexta-feira, 20, uma ocorrência contra Fernando e solicitou medidas protetivas de urgência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Leste.
Não há informações se a proteção foi concedida à Justiça ou se o homem teria sido notificado.
O crime ocorreu em um condomínio na rua Doutor Mariano Cursino. Imagens das câmeras de segurança do residencial registraram o momento em que o Fernando teria abordado a vítima na entrada e a conduzido até a garagem, onde foi esfaqueada.
Mesmo ferida, Simone conseguiu se arrastar até a escadaria do prédio e pedir ajuda aos moradores. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, mas morreu na unidade.
Após o crime, Fernando deixou o condomínio de carro. Horas depois, foi encontrado em um quarto de motel. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas, e um médico constatou a morte no local.
No veículo utilizado pelo homem, foram encontradas duas facas, roupas e objetos pertencentes à vítima. O material foi recolhido para análise pericial.
O caso de feminicídio foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), enquanto a morte de Fernando foi registrada como suspeita no 26º Distrito Policial (Sacomã). A Polícia Civil investiga as duas ocorrências.