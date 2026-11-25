Mapeamento aponta presença de facções, milícias e organização estrangeira nos estados; o tráfico deixou de ser a única fonte de renda das organizações criminosas no Brasil - Imagem gerada com IA

Mapeamento aponta presença de facções, milícias e organização estrangeira nos estados; o tráfico deixou de ser a única fonte de renda das organizações criminosas no BrasilImagem gerada com IA

Publicado 25/11/2026 07:00





O levantamento, intitulado “Cenários do Crime Organizado no Brasil”, começou há pelo menos dois anos e apresenta um diagnóstico individual de cada estado, além de uma análise nacional das organizações criminosas. O estudo identificou que a maioria dos grupos tem presença local, enquanto apenas duas facções atuam em todo o país: o Primeiro Comando da Capital (PCC), presente em 22 unidades da Federação, e o Comando Vermelho (CV), em 19. Fora elas, o Terceiro Comando Puro (TCP) é a única organização com presença relevante em mais de dois estados, estando em quatro. As outras 28 têm influência em, no máximo, duas unidades da Federação. Do total de grupos identificados, 28 são facções criminosas, duas são milícias e uma é estrangeira. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), identificou 31 organizações criminosas com atuação relevante no Brasil , distribuídas em 75 células estaduais. Publicado nesta semana, o levantamento considera critérios que avaliam a presença e a influência desses grupos nos cenários nacional e estadual.O levantamento, intitulado “Cenários do Crime Organizado no Brasil”, começou há pelo menos dois anos e apresenta um diagnóstico individual de cada estado, além de uma análise nacional das organizações criminosas. O estudo identificou que a maioria dos grupos tem presença local, enquanto apenas duas facções atuam em todo o país: o Primeiro Comando da Capital (PCC), presente em 22 unidades da Federação, e o Comando Vermelho (CV), em 19. Fora elas, o Terceiro Comando Puro (TCP) é a única organização com presença relevante em mais de dois estados, estando em quatro. As outras 28 têm influência em, no máximo, duas unidades da Federação. Do total de grupos identificados, 28 são facções criminosas, duas são milícias e uma é estrangeira.

O PCC e o Comando Vermelho são as únicas facções com presença em todo o país. Divulgação/Agência Brasileira de Inteligência; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2026

Presença das facções nos estados



O levantamento também mostra como as principais facções estão distribuídas pelo país. Segundo o mapeamento, atualizado em junho de 2025, o PCC e o Comando Vermelho (CV) atuam simultaneamente em 17 unidades da Federação. Em outros cinco estados, apenas o Primeiro Comando da Capital aparece no levantamento, enquanto em dois há somente registros do Comando Vermelho.



Outras organizações criminosas de atuação regional também foram identificadas em diferentes estados. Em Goiás, por exemplo, aparecem o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e os Amigos do Estado (ADE). Em Alagoas, há registros do CV e do PCC. Na Bahia, além das duas facções, aparecem o Bonde do Maluco (BDM) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Já em Pernambuco, foram identificados o PCC, o Comando Litoral Sul (CLS) e o Bonde da União (BDU). No Ceará, além do CV e do PCC, estão presentes os Guardiões do Estado (GDE) e a Massa ou Tudo Neutro (TDN).



A reportagem do DIA organizou, na imagem abaixo, as facções criminosas identificadas pelo levantamento em cada unidade da Federação, acompanhadas de suas respectivas siglas. Ao todo, foram identificadas 75 células estaduais, com diferentes níveis de atuação e influência. Confira:



Mapeamento revela a presença de diferentes organizações criminosas no Brasil. Arte: Reportagem DIA

O cenário de atuação das organizações criminosas varia entre os estados, nove unidades da Federação têm três facções com atuação relevante, enquanto outras oito registram a presença de dois grupos.



Em cinco estados, foram identificadas quatro organizações criminosas relevantes. Já o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul aparecem como os únicos com cinco facções.



Já os estados do Paraná e de São Paulo registram apenas uma facção com atuação relevante: o Primeiro Comando da Capital (PCC).



Em Sergipe, embora haja atuação do PCC e do Comando Vermelho (CV), nenhuma organização atingiu todos os critérios estabelecidos pelo levantamento para ser classificada como relevante.



Além do tráfico: novas fontes de renda



Ainda de acordo com o levantamento da Abin, o tráfico de drogas deixou de ser a única fonte de renda das organizações criminosas no Brasil. Além de controlar territórios e cobrar taxas dos moradores, as facções diversificaram suas atividades e passaram a atuar em mercados legais e ilegais, como os de combustíveis, transporte, bebidas, tabaco e ouro.



A atuação também envolve crimes ambientais na Amazônia, golpes digitais, crimes patrimoniais e infiltração em cenários políticos locais. Em comunidades dominadas por esses grupos, há cobrança de taxas por serviços como fornecimento de gás, internet e transporte, além de pedágios e outras formas de controle econômico.

As grandes organizações também buscam espaço na economia formal para ampliar os lucros e lavar dinheiro obtido com atividades ilegais.





Os critérios usados para classificar as organizações criminosas



A classificação foi feita com base em dados coletados em junho de 2025. Para ser incluída no estudo, cada organização precisava atender a três critérios: ter atuação territorial, com estratégias de controle de espaços dentro ou fora dos presídios; presença relevante no cenário estadual, com atuação em pelo menos 5% dos territórios em disputa; e envolvimento direto ou indireto com o narcotráfico, seja pela venda de drogas, logística ou controle territorial.



Também foram avaliados fatores como influência nas comunidades e no sistema prisional, presença em áreas estratégicas, movimentação financeira, diversificação de atividades criminosas, acesso a armas, conexões com outras organizações e capacidade de influência sobre o Estado.



Confira abaixo a lista completa das organizações criminosas identificadas pelo levantamento.



As 31 organizações criminosas identificadas pela Abin. Divulgação/Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Agência Brasileira de Inteligência

PCC concentra atuação em São Paulo



O Primeiro Comando da Capital (PCC) tem presença relevante em 22 estados brasileiros. Em seis deles, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Piauí, a facção aparece como a mais relevante. Em outros quatro, Alagoas, Goiás, Pernambuco e Tocantins, divide espaço em condições semelhantes com outros grupos.



A atuação da organização se concentra principalmente em São Paulo e nos estados próximos, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Segundo o levantamento, essa distribuição indica uma estratégia de manter sob influência a chamada Rota Caipira, corredor que conecta as fronteiras com Paraguai e Bolívia ao principal núcleo de atuação do PCC, na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.



O grupo também ampliou suas atividades para além da venda de drogas no varejo e passou a investir no tráfico internacional. Para isso, estruturou uma rede logística que envolve desde o contato com produtores até parcerias internacionais e rotas de distribuição para abastecer mercados consumidores.



Essa expansão também tornou a organização mais complexa, com a criação de estruturas internas conhecidas como sintonias. Outra estratégia apontada na análise é a incorporação de integrantes de outras facções. Nesse cenário, o controle de territórios ajuda a manter o domínio das rotas e a impor as regras do PCC nas áreas sob sua influência, padronizando a atuação dos grupos ligados à organização.





Região Norte é estratégica para o Comando Vermelho



O Comando Vermelho (CV) também usa rotas do tráfico para abastecer mercados dentro e fora do Brasil. Diferente do PCC, sua expansão ocorreu principalmente por meio de parcerias com grupos criminosos locais. Esses acordos dão mais autonomia às lideranças de cada região, que não precisam seguir um conjunto de regras.



O CV tem presença relevante em 19 estados brasileiros, segundo levantamento da Abin. Em sete deles, a facção é predominante: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Ceará. Em outros quatro, disputa espaço com organizações rivais: Alagoas, Goiás, Paraíba e Tocantins. Já em seis estados, aparece como a segunda força criminosa: Amapá, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Piauí.



A região Norte concentra parte importante da atuação do grupo. Segundo a análise da Abin, nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre, a presença da facção facilita o acesso às fronteiras com Bolívia, Peru e Colômbia, países produtores de cocaína. Já no Pará, no Amapá e em estados do Nordeste, o grupo também encontra rotas para levar drogas ao mercado europeu, por meio de áreas costeiras.



No Nordeste, o CV tem atuação relevante em quase todos os estados. Em Pernambuco, porém, os grupos ligados à facção nem sempre usam o nome Comando Vermelho. O levantamento também aponta que a expansão do Terceiro Comando Puro (TCP) e o rompimento de alianças com grupos locais, como o Sindicato do Crime, no Rio Grande do Norte, dificultaram a atuação do CV na região.



Apesar de ter uma estrutura mais descentralizada que a do PCC, o Comando Vermelho mantém modelos de organização semelhantes em diferentes estados. De acordo com o levantamento, em locais como Acre, Amazonas, Maranhão, Pará e Piauí, há conselhos que reúnem as principais lideranças e dividem as funções de comando. Esses grupos são conhecidos como Conselho Permanente, Conselho Final ou Conselho dos 13 e costumam ser liderados por um presidente.

