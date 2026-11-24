Ação ocorreu na zona rural de Cascavel, no oeste do ParanáPolícia Civil do Paraná / Reprodução
A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel. O nome do homem não foi divulgado.
De acordo com a delegada da PCPR Thais Regina Zanatta, a investigação apontou indícios de que o investigado possa ter cometido abusos semelhantes no passado.
"Durante as investigações, também surgiram relatos de possíveis casos de violência sexual contra as próprias filhas e uma neta do investigado, quando ainda eram crianças", afirmou a delegada
Os policiais localizaram o idoso na casa onde ele morava, no distrito de São Salvador, às margens da rodovia PR-180. Após a abordagem e os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
Mulher é assassinada a facadas três dias após pedir medida protetiva
Não há informações se a proteção foi concedida à Justiça ou se o homem teria sido notificado.
O crime ocorreu em um condomínio na rua Doutor Mariano Cursino. Imagens das câmeras de segurança do residencial registraram o momento em que o Fernando teria abordado a vítima na entrada e a conduzido até a garagem, onde foi esfaqueada.
Mesmo ferida, Simone conseguiu se arrastar até a escadaria do prédio e pedir ajuda aos moradores. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, mas morreu na unidade.