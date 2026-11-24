Ação ocorreu na zona rural de Cascavel, no oeste do Paraná - Polícia Civil do Paraná / Reprodução

Ação ocorreu na zona rural de Cascavel, no oeste do ParanáPolícia Civil do Paraná / Reprodução

Publicado 24/11/2026 17:54

Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na última segunda-feira, 23, um homem de 84 anos investigado por estupro de vulnerável contra a própria bisneta, de 10 anos. A ação ocorreu na zona rural de Cascavel, no oeste do estado.

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A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel. O nome do homem não foi divulgado.



De acordo com a delegada da PCPR Thais Regina Zanatta, a investigação apontou indícios de que o investigado possa ter cometido abusos semelhantes no passado.



"Durante as investigações, também surgiram relatos de possíveis casos de violência sexual contra as próprias filhas e uma neta do investigado, quando ainda eram crianças", afirmou a delegada



Os policiais localizaram o idoso na casa onde ele morava, no distrito de São Salvador, às margens da rodovia PR-180. Após a abordagem e os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel. O nome do homem não foi divulgado.De acordo com a delegada da PCPR Thais Regina Zanatta, a investigação apontou indícios de que o investigado possa ter cometido abusos semelhantes no passado."Durante as investigações, também surgiram relatos de possíveis casos de violência sexual contra as próprias filhas e uma neta do investigado, quando ainda eram crianças", afirmou a delegadaOs policiais localizaram o idoso na casa onde ele morava, no distrito de São Salvador, às margens da rodovia PR-180. Após a abordagem e os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Mulher é assassinada a facadas três dias após pedir medida protetiva

Após o ataque, o homem fugiu e foi encontrado morto em um quarto de motel no Ipiranga, na zona sul da capital. A causa da morte ainda é investigada.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, Simone tinha registrado, na última sexta-feira, 20, uma ocorrência contra Fernando e solicitou medidas protetivas de urgência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Leste.



Não há informações se a proteção foi concedida à Justiça ou se o homem teria sido notificado.



O crime ocorreu em um condomínio na rua Doutor Mariano Cursino. Imagens das câmeras de segurança do residencial registraram o momento em que o Fernando teria abordado a vítima na entrada e a conduzido até a garagem, onde foi esfaqueada.



Mesmo ferida, Simone conseguiu se arrastar até a escadaria do prédio e pedir ajuda aos moradores. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, mas morreu na unidade.