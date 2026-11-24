Parlamentares da bancada animal - Divulgação

Parlamentares da bancada animalDivulgação

Publicado 24/11/2026 21:32

O tráfico de animais silvestres e exóticos poderá render até oito anos de prisão, além de multa. O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (24) , o Projeto de Lei 5.809/2025, que cria um crime específico para esse tipo de comércio ilegal e aumenta as punições para quem maltratar cavalos. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) e segue agora para sanção presidencial.

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Pelo texto, quem vender, comprar ou transportar ilegalmente animais da fauna silvestre ou exótica poderá receber pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A punição será mais severa, podendo chegar a oito anos, quando a prática envolver espécies raras ou ameaçadas de extinção. A regra também abrange ovos e larvas desses animais.



Atualmente, a legislação ambiental já prevê punições para diferentes práticas relacionadas ao comércio ilegal de animais, mas as condutas aparecem distribuídas em dispositivos distintos. O projeto reúne essas atividades em um tipo penal específico, contemplando diferentes etapas da cadeia do tráfico. A pena anterior, que variava de seis meses a um ano de reclusão, também será ampliada.

Pelo texto, quem vender, comprar ou transportar ilegalmente animais da fauna silvestre ou exótica poderá receber pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A punição será mais severa, podendo chegar a oito anos, quando a prática envolver espécies raras ou ameaçadas de extinção. A regra também abrange ovos e larvas desses animais.Atualmente, a legislação ambiental já prevê punições para diferentes práticas relacionadas ao comércio ilegal de animais, mas as condutas aparecem distribuídas em dispositivos distintos. O projeto reúne essas atividades em um tipo penal específico, contemplando diferentes etapas da cadeia do tráfico. A pena anterior, que variava de seis meses a um ano de reclusão, também será ampliada.

Origem do projeto



A proposta surgiu a partir dos debates da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investigou o tráfico de animais e tem origem no PL 347/2003. A articulação contou com deputados da bancada animal, como Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), Fred Costa (PRD-MG), Célio Studart (PSD-CE), Matheus Laiola (União-PR) e Bruno Lima (Pode-SP).



O deputado Marcelo Queiroz avaliou a aprovação como um avanço na defesa da fauna brasileira e no enfrentamento aos maus-tratos contra animais.



"Essa aprovação é resultado de uma luta de muitos anos em defesa dos animais. Estamos fortalecendo a legislação ambiental e criando instrumentos mais rigorosos para combater o tráfico de animais, além de ampliar a proteção aos cavalos vítimas de maus-tratos", afirmou.



Com a aprovação pelos senadores, o projeto aguarda a análise do presidente da República para entrar em vigor.

Campopiano e Pavanato recebem medalhas na Câmara

A deputada estadual eleita por São Paulo , Maria Eduarda Campopiano (PL) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) receberam nesta terça-feira (24), duas das principais honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio. A cerimônia foi realizada no plenário do Palácio Pedro Ernesto, no Centro, e teve a data antecipada após relatos de possíveis protestos contra os homenageados.

Campopiano foi agraciada com a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, enquanto Pavanato recebeu o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, considerada a maior honraria concedida pelo Legislativo carioca.

