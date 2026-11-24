Apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas lotéricas ou pela internetReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/11/2026 22:20

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.090 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio





Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.



- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.160,32 cada Leia mais: Mega da Virada: Caixa anuncia que prêmio deve superar R$ 1 bilhão Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.160,32 cada

- 3.800 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 588,18 cada.

Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de quinta-feira (26) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.