Cabine de caminhão caiu no Rio Tietê após colisão com carroReprodução / Redes sociais
Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, o acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do quilômetro 25 da rodovia, no sentido interior. No momento do acidente, o veículo utilitário atingiu a lateral do caminhão durante uma mudança de faixa. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de proteção da ponte e a cabine foi projetada para dentro do rio.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para procurar o motorista e a cabine do veículo. O condutor da van foi resgatado e encaminhado a um hospital de Barueri.
De acordo com registros da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), duas faixas da pista oeste da Castello Branco foram interditadas em razão da ocorrência. O tráfego foi desviado para a pista marginal.
A ocorrência aconteceu na mesma manhã em que outro acidente envolvendo uma carreta provocou transtornos no trânsito da capital paulista. Na Rodovia dos Bandeirantes, parte de uma carreta bitrem tombou e derrubou uma carga de algodão sobre trechos da Marginal do Tietê.
O acidente foi registrado às 5h52, na chegada a São Paulo. A carga atingiu um carro e ficou espalhada pela pista local da Marginal, no sentido Castelo Branco, e por uma faixa da própria Bandeirantes. Segundo a concessionária Motiva Autoban, não houve feridos nessa ocorrência.
O tombamento provocou congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, que chegou a sete quilômetros, além de lentidão na Marginal do Tietê, antes da Ponte do Piqueri. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atuaram na orientação dos motoristas.
Na segunda, tombamento de passarela causou transtornos no interior
De acordo com a Prefeitura de Juquiá, um dos veículos perdeu o controle e bateu na passarela. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. A Arteris Régis Bittencourt, responsável pela rodovia, mobilizou equipes e um guindaste de 69 metros de altura para remover a estrutura.
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