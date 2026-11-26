Haddad estava licenciado da USP desde quando assumiu o Ministério da Fazenda - Luis Robayo / AFP

Haddad estava licenciado da USP desde quando assumiu o Ministério da FazendaLuis Robayo / AFP

Publicado 26/11/2026 07:44

O ex-ministro da Fazenda e candidato derrotado ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) voltará a lecionar na Universidade de São Paulo (USP) a partir de 2027. A volta à sala de aula foi confirmada pela instituição à reportagem.





Segundo o Departamento de Ciência Política, ele ministrará, no programa de pós-graduação, a disciplina "Acumulação primitiva, capitalismo superindustrial e classes sociais". As aulas serão às quartas-feiras, à noite. Procurada pela reportagem, a assessoria do ex-ministro confirmou a informação.



Haddad estava licenciado da USP desde que assumiu o Ministério da Fazenda, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele deixou a pasta em março deste ano para concorrer ao governo de São Paulo.



Na última terça-feira (24), o ex-ministro se reuniu com Lula para discutir seu futuro no governo Lula 4. Conforme apurou a reportagem, aliados relataram que Haddad deixou o encontro convencido de que não integrará a nova gestão, embora tenha deixado claro que continuará disposto a colaborar, mesmo fora da equipe.



Após ter comandado a Fazenda e a Educação, o ex-prefeito de São Paulo só gostaria de ocupar a Casa Civil e, ainda assim, para dar um novo perfil à pasta, associado à formulação de políticas públicas. Porém, durante a reunião, Lula não teria feito nenhum convite.



A amigos, Haddad teria afirmado que cumpriu seu papel, que não irá para o governo a qualquer preço e que voltaria a dar aulas na USP no próximo ano. Interlocutores de Lula disseram, no entanto, que o presidente ainda terá uma nova conversa com ele e que, assim como o convenceu a disputar o Palácio dos Bandeirantes, pode levá-lo a aceitar outro desafio.



No atual cenário, o nome mais cotado para comandar a Casa Civil é o do líder do PT no Senado, Camilo Santana, ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará. Porém, Lula ainda não convidou Camilo para o posto. LEIA MAIS: Brasil busca representante argentino alternativo para a posse de Lula Segundo o Departamento de Ciência Política, ele ministrará, no programa de pós-graduação, a disciplina "Acumulação primitiva, capitalismo superindustrial e classes sociais". As aulas serão às quartas-feiras, à noite. Procurada pela reportagem, a assessoria do ex-ministro confirmou a informação.Haddad estava licenciado da USP desde que assumiu o Ministério da Fazenda, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele deixou a pasta em março deste ano para concorrer ao governo de São Paulo.Na última terça-feira (24), o ex-ministro se reuniu com Lula para discutir seu futuro no governo Lula 4. Conforme apurou a reportagem, aliados relataram que Haddad deixou o encontro convencido de que não integrará a nova gestão, embora tenha deixado claro que continuará disposto a colaborar, mesmo fora da equipe.Após ter comandado a Fazenda e a Educação, o ex-prefeito de São Paulo só gostaria de ocupar a Casa Civil e, ainda assim, para dar um novo perfil à pasta, associado à formulação de políticas públicas. Porém, durante a reunião, Lula não teria feito nenhum convite.A amigos, Haddad teria afirmado que cumpriu seu papel, que não irá para o governo a qualquer preço e que voltaria a dar aulas na USP no próximo ano. Interlocutores de Lula disseram, no entanto, que o presidente ainda terá uma nova conversa com ele e que, assim como o convenceu a disputar o Palácio dos Bandeirantes, pode levá-lo a aceitar outro desafio.No atual cenário, o nome mais cotado para comandar a Casa Civil é o do líder do PT no Senado, Camilo Santana, ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará. Porém, Lula ainda não convidou Camilo para o posto.

Lula chama ex-ministros da Justiça para falar sobre pasta da Segurança, diz Tarso Genro

O ex-ministro da Justiça Tarso Genro disse nesta quarta-feira (25) após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o encontro teve por objetivo compartilhar visões sobre o futuro Ministério da Segurança Pública. Além de Tarso Genro, também participaram os ex-ministros da Justiça Flávio Dino (hoje ministro do Supremo Tribunal Federal) e Ricardo Lewandowski.



Segundo Tarso, "o tema foi a conformação, a estrutura e as particularidades que vai ter o novo Ministério da Segurança Pública". "Cada um dos ex-ministros externou sua opinião de como deve ser conformado esse ministério e quais os objetivos que ele deve definir."



"O novo Ministério da Segurança Pública tem que ter uma nova conformação para se integrar no processo geopolítico que ocorre na América do Sul e em todo o mundo", afirmou. "A defesa que eu fiz é que o novo Ministério da Segurança tem que ter uma ocupação das questões geopolíticas. O tráfico de drogas infesta todo o Cone Sul. O tráfico de biodiversidade infesta a Amazônia. O tráfico de órgãos também já está sendo exercitado em muitas regiões", declarou.



O ex-ministro relatou que um dos pontos discutidos no encontro foi como as funções hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública seriam distribuídas com a criação do novo ministério. Indicou que não houve convergência nesse sentido entre os presentes no encontro com Lula. Tarso Genro, porém, preferiu não falar sobre o que outros ex-ministros da Justiça, e o próprio titular da pasta, Wellington César Lima e Silva, falaram na discussão com o presidente.



Questionado sobre como ficaria a definição sobre política de drogas e o Coaf, afirmou que os temas foram discutidos, mas sem que o martelo fosse batido sobre nada. Também participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.