Moraes decidiu manter a prisão preventiva de George Washington, medida que precisa ser revista a cada 90 dias - Victor Piemonte / STF

Moraes decidiu manter a prisão preventiva de George Washington, medida que precisa ser revista a cada 90 diasVictor Piemonte / STF

Publicado 26/11/2026 08:11

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de George Washington de Oliveira Sousa, um dos responsáveis por planejar um atentado com bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 2022. Ele está preso desde setembro do ano passado.





O ministro analisou se manteria o homem encarcerado, atendendo ao Código de Processo Penal, que exige a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, por meio de decisão fundamentada.



Moraes reforçou na decisão tomada nesta terça-feira (24) que as investigações mostram que George Washington de Oliveira Sousa transportou até Brasília, em sua caminhonete "diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos (dinamites), com o propósito de distribuir o armamento a indivíduos dispostos a utilizá-lo para deflagrar distúrbios sociais".



O objetivo do atentado era impedir a consolidação do que o homem chamava de "comunismo", como citado pelo ministro. A investigação também mostrou que ele participou da elaboração do plano de detonação de artefato explosivo no aeroporto.



Em setembro do ano passado, George Washington de Oliveira foi preso por determinação de Moraes, após a PGR apresentar uma nova acusação contra ele. Ele já havia sido preso antes. No dia do atentado, em 2022, ele foi detido e mantido na prisão até o início de 2025, quando progrediu para o regime aberto. LEIA MAIS: Haddad voltará a lecionar em 2027, confirma USP O ministro analisou se manteria o homem encarcerado, atendendo ao Código de Processo Penal, que exige a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, por meio de decisão fundamentada.Moraes reforçou na decisão tomada nesta terça-feira (24) que as investigações mostram que George Washington de Oliveira Sousa transportou até Brasília, em sua caminhonete "diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos (dinamites), com o propósito de distribuir o armamento a indivíduos dispostos a utilizá-lo para deflagrar distúrbios sociais".O objetivo do atentado era impedir a consolidação do que o homem chamava de "comunismo", como citado pelo ministro. A investigação também mostrou que ele participou da elaboração do plano de detonação de artefato explosivo no aeroporto.Em setembro do ano passado, George Washington de Oliveira foi preso por determinação de Moraes, após a PGR apresentar uma nova acusação contra ele. Ele já havia sido preso antes. No dia do atentado, em 2022, ele foi detido e mantido na prisão até o início de 2025, quando progrediu para o regime aberto.

Moraes rejeita pedido para abater da pena de Zambelli o tempo de prisão na Itália

Moraes negou, nesta terça-feira, o pedido da defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli para abater da pena o tempo em que ela ficou presa na Itália e em prisão provisória no Brasil. A defesa da deputada cassada pediu, na última sexta-feira (20), a detração penal dos dez meses de prisão cumpridos na Itália e de 298 dias de prisão provisória e medidas cautelares no Brasil.



O tempo seria descontado da pena fixada em dez anos, no caso em que Zambelli foi condenada pela Suprema Corte por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificar documentos, entre eles um mandado de prisão contra Moraes.



O ministro negou o pedido e o julgou prejudicado. Na decisão, ele afirmou que Zambelli se encontra foragida, "de modo que eventuais benefícios na execução da pena somente serão analisados com o início do cumprimento da pena".



Detração penal é o processo de abater o tempo em que a pessoa condenada esteve presa preventivamente ou administrativamente, no Brasil ou fora.



Dias após ser condenada no STF pelo caso, em maio de 2025, a ex-deputada, que também é cidadã italiana, deixou o Brasil. Ela foi presa na Itália no final de julho do mesmo ano, após passar dois meses foragida, e solta em maio de 2026.



Em nota, a defesa da deputada cassada afirmou que "o tempo que Zambelli ficou presa na Itália, assim sendo os quase 300 dias que a ex-parlamentar ficou presa na Itália devem ser descontados da sua pena a cumprir, cálculo de pena correto não analisado pelo Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da Revisão criminal ainda em trâmite".