Grupo Fictor anunciou compra do Master um dia antes do BC decretar a liquidação extrajudicial do banco - Divulgação / Grupo Fictor

Grupo Fictor anunciou compra do Master um dia antes do BC decretar a liquidação extrajudicial do bancoDivulgação / Grupo Fictor

Publicado 26/11/2026 09:29



Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) e policiais civis de São Paulo conduzem, nesta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício. O objetivo é desarticular um suposto esquema de captação fraudulenta de recursos de investidores e simulação de faturamento bilionário que teria sido engendrado pelo Grupo Fictor





São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo. A 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos financeiros de 233 investigados, sendo 59 pessoas físicas e 174 jurídicas. A reportagem pediu manifestação do Grupo Fictor. O espaço está aberto.



A reportagem apurou que a investigação do GAEPP - formado por promotores de Justiça especializados no rastreamento de patrimônio ilícito - identificou pontos de contato entre o Grupo Fictor e estruturas investigadas na Operação Carbono Oculto.



Deflagrada em 28 de agosto de 2025, a Carbono Oculto é uma das maiores ofensivas contra o crime organizado no país. A operação, conduzida pela Receita Federal, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal mira um esquema bilionário ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e ocultação patrimonial.



Em 17 de novembro de 2025, um consórcio liderado pela Fictor anunciou a compra do Banco Master. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco. A associação gerou uma grave crise de confiança e uma corrida por resgates que esvaziou o caixa da Fictor.



Em fevereiro deste ano, a Fictor Holding e a Fictor Invest entraram com pedido de recuperação judicial na na 3.ª Vara de Falências com mais de 13 mil credores e um passivo superior a R$ 4,2 bilhões para suspender cobranças e renegociar dívidas. Posteriormente, a Justiça ampliou o processo para incluir 43 empresas do grupo, incluindo a Fictor Alimentos.



A investigação da Operação Dinheiro Fictício mira a conduta dos administradores do Grupo Fictor, que, por meio de sociedades em conta de participação, captou mais de R$ 4 bilhões de investidores, sobretudo pessoas físicas, entre 2024 e 2025, sob a promessa de rendimentos fixos supostamente sem lastro.



Segundo o Ministério Público, há fortes indícios de que os controladores e administradores do Grupo Fictor montaram um esquema de fraude financeira de grandes proporções sob a aparência de investimentos no agronegócio.



A suspeita dos promotores é de que o dinheiro captado de investidores não tinha respaldo em atividades produtivas reais. Para sustentar a aparência de solidez financeira do conglomerado, seus dirigentes teriam simulado um faturamento bilionário por meio de operações com cartões de crédito corporativos.



Os recursos rastreados pela Promotoria teriam sido pulverizados entre contas pessoais dos dirigentes, empresas sediadas em paraísos fiscais e uma extensa rede de empresas de fachada, holdings e pessoas que teriam emprestado seus nomes para ocultar os verdadeiros beneficiários do dinheiro.



O Ministério Público identificou operações patrimoniais suspeitas no período que antecedeu o pedido de recuperação judicial. Outra movimentação do Grupo Fictor sob suspeita envolve a transferência, como garantia de dívidas, de cotas de fundos de investimento avaliadas em R$ 4,12 bilhões. Esses fundos, segundo os promotores, têm baixa liquidez. Ou seja, seus ativos não podem ser facilmente convertidos em dinheiro, o que coloca em questão a capacidade dessas garantias de assegurar o pagamento das dívidas.

LEIA MAIS: Brasil busca representante argentino alternativo para a posse de Lula São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo. A 3.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos financeiros de 233 investigados, sendo 59 pessoas físicas e 174 jurídicas. A reportagem pediu manifestação do Grupo Fictor. O espaço está aberto.A reportagem apurou que a investigação do GAEPP - formado por promotores de Justiça especializados no rastreamento de patrimônio ilícito - identificou pontos de contato entre o Grupo Fictor e estruturas investigadas na Operação Carbono Oculto.Deflagrada em 28 de agosto de 2025, a Carbono Oculto é uma das maiores ofensivas contra o crime organizado no país. A operação, conduzida pela Receita Federal, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal mira um esquema bilionário ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e ocultação patrimonial.Em 17 de novembro de 2025, um consórcio liderado pela Fictor anunciou a compra do Banco Master. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco. A associação gerou uma grave crise de confiança e uma corrida por resgates que esvaziou o caixa da Fictor.Em fevereiro deste ano, a Fictor Holding e a Fictor Invest entraram com pedido de recuperação judicial na na 3.ª Vara de Falências com mais de 13 mil credores e um passivo superior a R$ 4,2 bilhões para suspender cobranças e renegociar dívidas. Posteriormente, a Justiça ampliou o processo para incluir 43 empresas do grupo, incluindo a Fictor Alimentos.A investigação da Operação Dinheiro Fictício mira a conduta dos administradores do Grupo Fictor, que, por meio de sociedades em conta de participação, captou mais de R$ 4 bilhões de investidores, sobretudo pessoas físicas, entre 2024 e 2025, sob a promessa de rendimentos fixos supostamente sem lastro.Segundo o Ministério Público, há fortes indícios de que os controladores e administradores do Grupo Fictor montaram um esquema de fraude financeira de grandes proporções sob a aparência de investimentos no agronegócio.A suspeita dos promotores é de que o dinheiro captado de investidores não tinha respaldo em atividades produtivas reais. Para sustentar a aparência de solidez financeira do conglomerado, seus dirigentes teriam simulado um faturamento bilionário por meio de operações com cartões de crédito corporativos.Os recursos rastreados pela Promotoria teriam sido pulverizados entre contas pessoais dos dirigentes, empresas sediadas em paraísos fiscais e uma extensa rede de empresas de fachada, holdings e pessoas que teriam emprestado seus nomes para ocultar os verdadeiros beneficiários do dinheiro.O Ministério Público identificou operações patrimoniais suspeitas no período que antecedeu o pedido de recuperação judicial. Outra movimentação do Grupo Fictor sob suspeita envolve a transferência, como garantia de dívidas, de cotas de fundos de investimento avaliadas em R$ 4,12 bilhões. Esses fundos, segundo os promotores, têm baixa liquidez. Ou seja, seus ativos não podem ser facilmente convertidos em dinheiro, o que coloca em questão a capacidade dessas garantias de assegurar o pagamento das dívidas.

Alvos da Operação Dinheiro Fictício

As buscas e apreensões miram as sedes das empresas em recuperação judicial do Grupo Fictor, a sede histórica do conglomerado, as instalações da FictorPay e endereços residenciais e comerciais de cinco investigados.



Entre os alvos está Rafael Ribeiro Leite de Góis, principal controlador do grupo e responsável pelas decisões de captação de recursos e dispersão de ativos, segundo o MP. Góis já havia sido alvo da Polícia Federal em março por supostas fraudes bancárias de meio bilhão e ligação com o Comando Vermelho (CV).



Os promotores também miram imóveis de Luiz Phillippe Gomes Rubini, sócio-administrador da Fictor Invest, empresa que teria sido utilizada como principal braço de captação irregular de recursos de investidores.



Outro alvo é Rafael Paixão Ferreira Giuseppe, apontado como responsável por estruturar uma empresa de passagem que movimentou R$ 666,8 milhões e teria irrigado as contas pessoais dos controladores do grupo com mais de R$ 203 milhões.



As buscas também alcançam a residência e a empresa de Davi Rufino Montenegro, procurador da FCT Partners, que teria participado de uma operação fictícia de R$ 500 milhões envolvendo uma empresa nas Ilhas Cayman.



Os investigadores miram ainda endereços residenciais e empresariais de Diego Sarmento de Oliveira, beneficiário do auxílio emergencial em 2020. Segundo a investigação, ele teria emprestado seu nome a uma empresa com capital social de R$ 1 mil que recebeu créditos contábeis e empréstimos superiores a R$ 316 milhões.