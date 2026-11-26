Operação da Polícia Civil e do MP de São Paulo investiga três instituições de pagamento digital - Divulgação / Governo de SP

Operação da Polícia Civil e do MP de São Paulo investiga três instituições de pagamento digitalDivulgação / Governo de SP

Publicado 26/11/2026 10:42

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) realizam nesta quinta-feira (26) uma operação contra uma estrutura financeira suspeita de lavar dinheiro proveniente de apostas ilegais na internet e de crimes contra o patrimônio. Batizada de Operação Cofre Ativo, a ação investiga três instituições de pagamento digital suspeitas de receber, movimentar e ocultar recursos de origem criminosa.