Trabuco integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão - CNSeg/Divulgação

Trabuco integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como ConselhãoCNSeg/Divulgação

Publicado 26/11/2026 20:30

O Palácio do Planalto conformou, em nota, que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi , de 75 anos, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato. A confirmação ocorreu durante uma reunião nesta quinta-feira (26) entre os dois no Palácio da Alvorada.





O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no encontro.



Atualmente, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. A escolha ocorre em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.



A chegada do banqueiro ao comando da Fazenda é vista com expectativa pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o Ibovespa subiu 6,07%. O dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.



A confirmação de Trabuco para a Fazenda representa a aproximação de um executivo com longa trajetória no sistema financeiro ao comando da política econômica do governo Lula.



Relação com Lula

Leia mais: Governo prorroga subsídio de R$ 2,12 ao diesel por mais 30 dias O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no encontro.Atualmente, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. A escolha ocorre em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.A chegada do banqueiro ao comando da Fazenda é vista com expectativa pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o Ibovespa subiu 6,07%. O dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.A confirmação de Trabuco para a Fazenda representa a aproximação de um executivo com longa trajetória no sistema financeiro ao comando da política econômica do governo Lula.

A aproximação entre Lula e Trabuco não é recente. O executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, criado para reunir representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil.



O banqueiro também já havia sido convidado para assumir o Ministério da Fazenda durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), em 2014. Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para ocupar o cargo.



Agora, voltou ao centro das articulações políticas para comandar a economia.



Posição fiscal



Em entrevistas recentes, Trabuco afirmou que a política fiscal brasileira merece preocupação, mas não representa um problema de vida ou morte.



Na ocasião, defendeu o respeito ao tripé macroeconômico, formado por câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal.



O executivo também destacou a importância de conciliar crescimento econômico, controle da inflação e sustentabilidade da dívida pública.



Para ele, o ajuste das contas públicas não deve ser tratado como um objetivo isolado, sem considerar a necessidade de crescimento e redução das desigualdades.



Carreira no Bradesco



Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco tem formação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).



Começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição.



Ao longo da trajetória, ocupou cargos estratégicos, como diretor de Marketing, presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.



Em 2009, assumiu a presidência executiva (CEO) do banco, função que exerceu até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração.



Sua gestão foi marcada por operações importantes, como a aquisição do HSBC Brasil, em 2015.



Além da atuação no Bradesco, Trabuco presidiu entidades representativas do setor financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).



Neste mês, também assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que reúne representantes dos setores público e privado para discutir medidas de melhoria da competitividade brasileira.

