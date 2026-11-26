ONS investiga as causas do apagão que afetou a Região Norte no início da noite desta quinta-feira - ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

ONS investiga as causas do apagão que afetou a Região Norte no início da noite desta quinta-feiraReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

Publicado 26/11/2026 21:54 | Atualizado 26/11/2026 21:55

Amazonas, Pará e Roraima passaram por um apagão de energia elétrica na tarde desta quinta-feira (26), resultado do desligamento de cerca de 2.323 MW em linhas de transmissão na Região Norte.