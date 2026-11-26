Banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos - Edílson Rodrigues/Agência Senado

Banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anosEdílson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 26/11/2026 22:06 | Atualizado 26/11/2026 22:09

O novo ministro da Fazenda, o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi , de 75 anos, esteve recentemente no Rio exclusivamente para participar do casamento da cantora Giulia Be com Conor Kennedy, integrante da tradicional família Kennedy e sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

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Na ocasião, ele estava acompanhado da mulher, Lucília Diniz. Segundo a colunista Lu Lacerda, o banqueiro foi bastante cumprimentado durante a festa, onde reencontrou inúmeros amigos paulistas. A cerimônia religiosa aconteceu em outubro deste ano, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio.



Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Cappi é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Ele começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição.

Escolha do novo ministro

O Palácio do Planalto confirmou, em nota, que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato. A confirmação ocorreu durante uma reunião nesta quinta-feira (26) entre os dois no Palácio da Alvorada.

O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no encontro.



Atualmente, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. A escolha ocorre em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.



A chegada do banqueiro ao comando da Fazenda é vista com expectativa pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o Ibovespa subiu 6,07%. O dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.



A confirmação de Trabuco para a Fazenda representa a aproximação de um executivo com longa trajetória no sistema financeiro ao comando da política econômica do governo Lula.

Aproximação entre Lula e Trabuco

A aproximação entre Lula e Trabuco não é recente. O executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, criado para reunir representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil.

O banqueiro também já havia sido convidado para assumir o Ministério da Fazenda durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), em 2014. Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para ocupar o cargo. Agora, voltou ao centro das articulações políticas para comandar a economia.







