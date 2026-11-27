Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 07:32 | Atualizado 27/11/2026 07:42

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.091 da Mega-Sena , sorteado na noite desta quinta-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.





Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37



- 64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada

- 5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada

LEIA MAIS: Novo ministro da Fazenda esteve em casamento da família Kennedy no Rio Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37- 64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada- 5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada

Apostas

O próximo concurso será no próximo domingo (29), às 11h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 22h de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi registrada no dia 10 de novembro, no concurso 3.084. Na ocasião, um bolão com 15 cotas, feito em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e recebeu o prêmio total de R$ 3,2 milhões. Cada participante ficou com aproximadamente R$ 219,1 mil. O jogo foi realizado com sete números marcados. As dezenas sorteadas foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.



Antes disso, no concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro, uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou sozinha o prêmio de R$ 59,5 milhões. O apostador acertou os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.



Outro prêmio expressivo saiu em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 3.077 com uma aposta simples e recebeu sozinho R$ 324,9 milhões. O valor foi o maior já pago em um concurso regular da Mega-Sena. Na ocasião, os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Em 17 de setembro, um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, também acertou as seis dezenas da loteria. O concurso 3.059 sorteou os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35, que garantiram ao grupo um prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi feita com sete números e dividida em nove cotas. Cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões.



Já em 23 de agosto, um apostador de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões do concurso 3.048. Segundo a Caixa, o ganhador registrou uma aposta simples pela internet. As dezenas sorteadas foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.