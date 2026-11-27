O projeto foi aprovado na CCJ - Tânia Rêgo / Agência Brasil

O projeto foi aprovado na CCJTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 08:04

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou um projeto de lei que torna inafiançável o crime de homicídio cometido por motoristas sob efeito de álcool ou drogas. A proposta também impede a concessão de graça, indulto e anistia nesses casos e determina a prisão em flagrante.





O Projeto de Lei (PL) 1.229/2024 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e estabelece a obrigatoriedade de testes para identificar o consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas por condutores envolvidos em acidentes de trânsito ou submetidos a fiscalizações, como blitzes.



Pelo texto aprovado nesta quarta-feira (25), os motoristas deverão ser submetidos a testes de alcoolemia ou toxicológicos, exames clínicos, perícias ou outros procedimentos técnicos ou científicos capazes de identificar a influência dessas substâncias. Os procedimentos deverão seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



O projeto também prevê que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do motorista poderá ser feita por meio de exames, vídeos, depoimentos de testemunhas ou outros meios de prova admitidos legalmente, desde que seja assegurado o direito à contraprova.

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Próximos passos

O projeto foi aprovado em caráter terminativo pela comissão, o que dispensa a votação no plenário do Senado, caso não haja recurso.



O prazo para a apresentação de recursos teve início nesta quinta-feira (26) e termina em 2 de dezembro. Se não houver solicitação para que o texto seja analisado pelo plenário, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.



As mudanças previstas no projeto ainda não estão em vigor. O texto estabelece que, caso seja convertido em lei, as novas regras passarão a valer na data de sua publicação.

CCJ do Senado aprova projeto que dificulta liberdade provisória em audiências de custódia

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que endurece as regras para a concessão de liberdade provisória. O texto segue para o plenário da Casa.



O projeto estabelece que quem já foi preso em flagrante e solto provisoriamente por audiência de custódia não poderá ser libertado da mesma maneira novamente, caso seja preso em flagrante mais uma vez.



O texto também estabelece que a liberdade provisória deve ser negada em casos de reincidência, participação de organização criminosa ou milícia, porte de arma de uso restrito, se praticou o crime com violência ou grave ameaça, ou se incorrer das causas de aumento de pena previstos pelo art. 40 da lei de drogas.



O projeto inicial foi do Deputado Federal Coronel Ulysses (União-AC), e sofreu algumas alterações. O texto aprovado no Senado é substitutivo, e está sob relatoria do senador Marcio Bittar (PL-AC). Se for aprovado pela Casa Alta, deve voltar à Câmara dos Deputados.



Uma das mudanças feitas por Bittar foi a de retirar o ponto do projeto que previa o audiência online para casos em que o transporte do preso representa risco à segurança local. Ele considerou que o artigo se tornou redundante, uma vez que a mudança já foi feita, a partir da Lei Antifacção.