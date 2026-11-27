Haddad pediu que o Ministério da Fazenda, com responsabilidade, 'mire o programa eleito pelas ruas na eleição'Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história", disse Haddad, que chefiou a Fazenda de janeiro de 2023 a março de 2026.
O ex-ministro defendeu na publicação que o desenvolvimento da economia e o ajuste fiscal precisam estar aliados ao comprometimento com os direitos sociais. "Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas", disse.
"Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público", finalizou Haddad.
Jones Manoel, deputado eleito pelo PSOL, critica escolha
Nas críticas, o psolista disse também que, "em nenhum momento, foi prometido que a política econômica do governo Lula 4 seria uma política econômica comandada por um banqueiro e pautada em austeridade". Segundo ele, a escolha do banqueiro vai na contramão das expectativas dos trabalhadores e dos jovens que se mobilizaram em prol de Lula para derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da corrida presidencial de outubro.
Na postagem, ele diz ainda que muita gente está comparando a indicação de Trabuco com a de Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central, em 2003, no primeiro mandato presidencial de Lula. "Na verdade, o cenário atual não lembra 2003, lembra 2015. E o final a gente sabe qual foi."
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