Haddad pediu que o Ministério da Fazenda, com responsabilidade, 'mire o programa eleito pelas ruas na eleição' - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Haddad pediu que o Ministério da Fazenda, com responsabilidade, 'mire o programa eleito pelas ruas na eleição'Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 11:13 | Atualizado 27/11/2026 11:17

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad parabenizou nesta sexta-feira (27), em publicação no X (antigo Twitter), a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi como próximo nome à frente da Pasta. O petista também enalteceu a parceria com Dario Durigan, que deixará o comando das contas públicas com a oficialização de Trabuco.





"Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história", disse Haddad, que chefiou a Fazenda de janeiro de 2023 a março de 2026.



O ex-ministro defendeu na publicação que o desenvolvimento da economia e o ajuste fiscal precisam estar aliados ao comprometimento com os direitos sociais. "Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas", disse.



"Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público", finalizou Haddad. LEIA MAIS: Negros e indígenas são maioria nas universidades federais pela 1ª vez "Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história", disse Haddad, que chefiou a Fazenda de janeiro de 2023 a março de 2026.O ex-ministro defendeu na publicação que o desenvolvimento da economia e o ajuste fiscal precisam estar aliados ao comprometimento com os direitos sociais. "Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas", disse."Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público", finalizou Haddad.

Jones Manoel, deputado eleito pelo PSOL, critica escolha

O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) criticou, em suas redes sociais, a indicação de Trabuco para comandar a Fazenda no governo Lula 4, destacando que a escolha "frustra as expectativas das ruas" e remete à política de ajuste fiscal adotada pelo ex-titular dessa pasta - Joaquim Levy -, no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). "O ajuste fiscal comandado por Joaquim Levy, também do Bradesco, afundou a economia brasileira, dobrou a taxa de desemprego, fortaleceu a extrema direita e deu as condições políticas para o golpe contra a presidenta Dilma ser vitorioso."



Nas críticas, o psolista disse também que, "em nenhum momento, foi prometido que a política econômica do governo Lula 4 seria uma política econômica comandada por um banqueiro e pautada em austeridade". Segundo ele, a escolha do banqueiro vai na contramão das expectativas dos trabalhadores e dos jovens que se mobilizaram em prol de Lula para derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da corrida presidencial de outubro.



Na postagem, ele diz ainda que muita gente está comparando a indicação de Trabuco com a de Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central, em 2003, no primeiro mandato presidencial de Lula. "Na verdade, o cenário atual não lembra 2003, lembra 2015. E o final a gente sabe qual foi."