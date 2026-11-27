Edson Fachin prorrogou por 60 dias o inquérito sobre o financiamento do Dark Horse, sobre Bolsonaro - Alejandro Zambrana / STF

Edson Fachin prorrogou por 60 dias o inquérito sobre o financiamento do Dark Horse, sobre BolsonaroAlejandro Zambrana / STF

Publicado 27/11/2026 11:36

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, prorrogou por mais 60 dias, nesta sexta-feira (27), o inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse , sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma das linhas de apuração é o pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para que o banqueiro Daniel Vorcaro financiasse a obra. O candidato derrotado a presidente da República nega irregularidades e diz que se trata de um patrocínio privado.





A Polícia Federal pediu mais prazo para concluir a investigação e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi favorável à prorrogação.



"Portanto, estando o pedido devidamente fundamentado em linhas apuratórias remanescentes, defiro dilação. Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação", escreveu Fachin.



Além de Flávio, a investigação tem entre os alvos o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o deputado federal Mário Frias (PL) e o empresário Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro.



Flávio Bolsonaro acertou com o banqueiro um repasse de US$ 24 milhões para a produção do filme. O valor equivale a aproximadamente R$ 134 milhões na cotação do período. Até maio de 2025, R$ 61 milhões haviam sido pagos efetivamente por meio de transferência para um fundo nos Estados Unidos.



A suspeita da PF é que o valor tenha sido desviado para custear despesas de Eduardo Bolsonaro, que vive no país norte-americano desde o ano passado. LEIA MAIS: Haddad parabeniza escolha de Trabuco para o Ministério da Fazenda A Polícia Federal pediu mais prazo para concluir a investigação e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi favorável à prorrogação."Portanto, estando o pedido devidamente fundamentado em linhas apuratórias remanescentes, defiro dilação. Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação", escreveu Fachin.Além de Flávio, a investigação tem entre os alvos o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o deputado federal Mário Frias (PL) e o empresário Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro.Flávio Bolsonaro acertou com o banqueiro um repasse de US$ 24 milhões para a produção do filme. O valor equivale a aproximadamente R$ 134 milhões na cotação do período. Até maio de 2025, R$ 61 milhões haviam sido pagos efetivamente por meio de transferência para um fundo nos Estados Unidos.A suspeita da PF é que o valor tenha sido desviado para custear despesas de Eduardo Bolsonaro, que vive no país norte-americano desde o ano passado.

Dos EUA, Flávio Bolsonaro lista R$ 79,3 milhões em emendas para o Orçamento de 2027

Como senador, Flávio Bolsonaro indicou R$ 79,382 milhões em 14 emendas parlamentares para o Orçamento de 2027. Atualmente, ele está nos Estados Unidos, para onde fugiu após perder a eleição deste ano.



Os valores constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027, sob relatoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). A aprovação da proposta depende de votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, o que deve ocorrer em 17 de dezembro.



De acordo com o recibo de entrega das emendas individuais, do total, seis emendas são voltadas a projetos de saúde; quatro delas são verbas para as Forças Armadas; três para projetos de segurança pública; e uma intitulada "administração da unidade". Nove delas são para localidades do Estado do Rio de Janeiro, berço eleitoral de Flávio. Já as demais têm aplicação nacional.



Os recursos podem ser barrados em caso de judicialização, o que já teve precedente. No ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino proibiu o Poder Executivo de receber ou executar cerca de R$ 80 milhões em emendas parlamentares individuais apresentadas por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) no Orçamento de 2026.



Na decisão, Dino afirmou que os dois se encontravam fora do País e não exerciam o mandato de maneira regular, o que configurava impedimento técnico e violava princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.



Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.



Além da investigação no caso Dark Horse, o ex-presidenciável é alvo de outro inquéritos no STF, por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz. Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.