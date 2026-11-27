Santa Casa afirma que abriu sindicância interna para apurar as mortes na Unidade de Terapia Intensiva - Divulgação / Santa Casa Saúde

Santa Casa afirma que abriu sindicância interna para apurar as mortes na Unidade de Terapia Intensiva Divulgação / Santa Casa Saúde

Publicado 27/11/2026 12:22

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento nas mortes de três pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, no interior de São Paulo. Os óbitos foram registrados em um intervalo de cerca de duas horas nesta quinta-feira (26), e são investigados pela Polícia Civil.





Em comunicado, a Santa Casa informou que foi notificada às 5h40 de quinta-feira sobre os três óbitos na UTI. Após ouvir os profissionais que estavam de plantão, a Diretoria Técnica determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar as circunstâncias das mortes.



Às 9h, representantes do hospital compareceram à autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência e entregaram cópias dos prontuários dos pacientes. A instituição também instaurou um procedimento no Comitê de Ética e afastou o colaborador de suas atividades como medida de cautela.



Após a análise inicial do caso pela Polícia Judiciária, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais, que devem auxiliar na identificação das causas dos óbitos.



A Santa Casa afirmou que continuará colaborando com as autoridades e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. LEIA MAIS: Fachin prorroga inquérito sobre financiamento do filme Dark Horse Em comunicado, a Santa Casa informou que foi notificada às 5h40 de quinta-feira sobre os três óbitos na UTI. Após ouvir os profissionais que estavam de plantão, a Diretoria Técnica determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar as circunstâncias das mortes.Às 9h, representantes do hospital compareceram à autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência e entregaram cópias dos prontuários dos pacientes. A instituição também instaurou um procedimento no Comitê de Ética e afastou o colaborador de suas atividades como medida de cautela.Após a análise inicial do caso pela Polícia Judiciária, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais, que devem auxiliar na identificação das causas dos óbitos.A Santa Casa afirmou que continuará colaborando com as autoridades e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

MP defende que bombeiro acusado de matar estudante de Medicina permaneça preso

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) se manifestou contra o pedido de soltura do bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, acusado de matar o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma briga de trânsito em Taubaté, no interior paulista.



Segundo o Ministério Público, não há fatos novos que justifiquem a revisão do entendimento anterior pela prisão preventiva do bombeiro. A manifestação foi juntada ao processo nesta quinta-feira, e o pedido aguarda decisão judicial. A reportagem procurou a defesa de Oliveira e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.



Oliveira foi preso em 7 de outubro, após se apresentar no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, zona norte da capital paulista A prisão preventiva havia sido decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) cinco dias antes, a pedido do Ministério Público.



O cumprimento do mandado estava sujeito à restrição prevista no artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão ou detenção de eleitores nos cinco dias que antecedem as eleições e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas exceções previstas em lei.



À época, a SSP informou que o bombeiro havia passado por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e seria encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.