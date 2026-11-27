Santa Casa afirma que abriu sindicância interna para apurar as mortes na Unidade de Terapia Intensiva Divulgação / Santa Casa Saúde
Em comunicado, a Santa Casa informou que foi notificada às 5h40 de quinta-feira sobre os três óbitos na UTI. Após ouvir os profissionais que estavam de plantão, a Diretoria Técnica determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar as circunstâncias das mortes.
Às 9h, representantes do hospital compareceram à autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência e entregaram cópias dos prontuários dos pacientes. A instituição também instaurou um procedimento no Comitê de Ética e afastou o colaborador de suas atividades como medida de cautela.
Após a análise inicial do caso pela Polícia Judiciária, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais, que devem auxiliar na identificação das causas dos óbitos.
A Santa Casa afirmou que continuará colaborando com as autoridades e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.
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Segundo o Ministério Público, não há fatos novos que justifiquem a revisão do entendimento anterior pela prisão preventiva do bombeiro. A manifestação foi juntada ao processo nesta quinta-feira, e o pedido aguarda decisão judicial. A reportagem procurou a defesa de Oliveira e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.
Oliveira foi preso em 7 de outubro, após se apresentar no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, zona norte da capital paulista A prisão preventiva havia sido decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) cinco dias antes, a pedido do Ministério Público.
O cumprimento do mandado estava sujeito à restrição prevista no artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão ou detenção de eleitores nos cinco dias que antecedem as eleições e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas exceções previstas em lei.
À época, a SSP informou que o bombeiro havia passado por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e seria encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.
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