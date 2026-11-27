No sábado, Carlos Bolsonaro publicou foto do pai com a sondaReprodução / X
Bolsonaro tem sonda nasogástrica retirada, anuncia Michelle
Senadora eleita relata que ex-presidente 'conseguiu evacuar'; boletim médico cita melhora do quadro, mas não prevê alta hospitalar
Bancada do PT reafirma apoio a Lula e defende investimentos
O comunicado também pede pela redução das taxas de juros e a ampliação da tributação sobre os considerados 'super-ricos'
STF: Dino suspende emendas parlamentares de Flávio Bolsonaro
Decisão é em caráter liminar e paralisa 14 recursos totalizando R$ 79,3 milhões; senador mora nos EUA após fuga do Brasil
MJSP identifica 86 mil sites e perfis de apostas após proibição das bets
Levantamento aponta que conteúdos retirados do ar ou encaminhados para remoção alcançavam mais de 74 milhões de usuários
Depois de Trabuco, Lula anunciará Camilo Santana e Alckmin
Líder do PT no Senado e ex-ministro da educação deve ocupar Casa Civil; vice-presidente é cotado para chefiar Ministério da Segurança Pública
Aumento de casos de covid-19 pode estar relacionado a nova variante
Fiocruz identifica crescimento da incidência em diversos estados; no Rio foram contabilizados 2.424 registros da doença entre os dias 15 e 21 de novembro
Moraes autoriza ministro do TCU a visitar Jair Bolsonaro no hospital
Jorge Oliveira poderá encontrar o ex-presidente durante o horário de visitação, sob restrições ao uso de celulares e aparelhos de gravação
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