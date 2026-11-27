No sábado, Carlos Bolsonaro publicou foto do pai com a sonda - Reprodução / X

No sábado, Carlos Bolsonaro publicou foto do pai com a sondaReprodução / X

Publicado 27/11/2026 13:28

A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) anunciou, na manhã desta sexta-feira (27), que Jair Bolsonaro (PL) teve a sonda nasogástrica retirada. O dispositivo médico, uma espécie de tubo inserido na narina, permite a passagem de alimentos diretamente para o estômago.

O ex-presidente, de 71 anos, está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 20, e chegou a ser diagnosticado com abdome agudo obstrutivo e pneumonia. No último boletim médico, divulgado na tarde desta quinta-feira (26), a equipe informou que Bolsonaro enfrenta uma suboclusão intestinal (bloqueio que dificulta a saída de fezes) e permanecia com o quadro de brocopneumonia.

Ainda segundo o comunicado, o ex-presidente apresentou melhora "clínica, laboratorial e radiológica", mas seguia sem previsão de alta hospital. O boletim também menciona que ele regia bem à dieta líquida via oral.

Nas redes sociais, Michelle comenta que o ex-presidente seguiria com as sessões de fisioterapia. "Hoje, ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia. Também será oferecido um caldinho", comemorou. "Dia abençoado", escreveu a senadora eleita.

A ex-primeira-dama também agradeceu o apoio de "todos que estão em oração" pela recuperação do marido e, especificamente, o Padre Kelmon por ter rezado uma missa. O religioso foi um dos candidato nas eleições presidenciais de 2022.

No último sábado (21), o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), compartilhou uma foto do pai com a sonda nasogástrica e falou sobre o uso do dispositivo. "Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", disse.

Depois da facada durante a campanha eleitoral de 2018, na qual saiu vitorioso, o ex-presidente passou a enfrentar uma série de complicações intestinais. Desde então, teve de passar por internações e procedimentos cirúrgicos.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses pela condenação por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele chegou a ficar preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e na Papudinha. Em março, teve a prisão convertida em domiciliar, em razão dos problemas de saúde, e cumpre a pena em casa, também na capital federal.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Larissa Amaral