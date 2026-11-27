Jorge Oliveira foi indicado ao TCU por Bolsonaro em 2020Antônio Cruz / Agência Brasil
A visita e a data já tinham sido autorizadas por Moraes em 19 de novembro. Após a internação de Bolsonaro, sua defesa solicitou que a data fosse mantida e que pudesse ocorrer no hospital.
O juiz acatou o pedido e estabeleceu que a visita pode ocorrer no horário de visita do hospital. Além disso, as orientações médicas e de segurança devem ser seguidas. Estão vetados os usos de celulares, câmeras e outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.
Na decisão, Moraes determinou que os diretores do hospital e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam informados para a adoção das providências necessárias.
Jorge Oliveira é militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e formado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB). Em 2020, foi indicado ao TCU por Bolsonaro; antes disso, foi escolhido como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Quando Bolsonaro era deputado federal, o ministro foi seu assessor jurídico entre 2005 e 2007. Também prestou assessoria jurídica ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2018.
Internação de Bolsonaro
Nesta sexta-feira, 27, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou, nas redes sociais, que Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica e já conseguiu realizar algumas atividades básicas no hospital.
Segundo o último boletim médico, divulgado nesta quinta-feira, 26, ele teve melhoras clínicas, mas segue sem previsão de receber alta. O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral e apresenta "boa tolerância até o momento", afirma a nota. "Deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia", diz
O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.
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