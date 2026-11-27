Jorge Oliveira foi indicado ao TCU por Bolsonaro em 2020 - Antônio Cruz / Agência Brasil

Jorge Oliveira foi indicado ao TCU por Bolsonaro em 2020Antônio Cruz / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 16:27

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Antônio de Oliveira Francisco visite o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital em que está internado. O encontro ocorrerá no sábado, 28, durante o horário de visitação do hospital.

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A visita e a data já tinham sido autorizadas por Moraes em 19 de novembro. Após a internação de Bolsonaro, sua defesa solicitou que a data fosse mantida e que pudesse ocorrer no hospital.



O juiz acatou o pedido e estabeleceu que a visita pode ocorrer no horário de visita do hospital. Além disso, as orientações médicas e de segurança devem ser seguidas. Estão vetados os usos de celulares, câmeras e outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.



Na decisão, Moraes determinou que os diretores do hospital e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam informados para a adoção das providências necessárias.



Jorge Oliveira é militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e formado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB). Em 2020, foi indicado ao TCU por Bolsonaro; antes disso, foi escolhido como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência.



Quando Bolsonaro era deputado federal, o ministro foi seu assessor jurídico entre 2005 e 2007. Também prestou assessoria jurídica ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2018.

A visita e a data já tinham sido autorizadas por Moraes em 19 de novembro. Após a internação de Bolsonaro, sua defesa solicitou que a data fosse mantida e que pudesse ocorrer no hospital.O juiz acatou o pedido e estabeleceu que a visita pode ocorrer no horário de visita do hospital. Além disso, as orientações médicas e de segurança devem ser seguidas. Estão vetados os usos de celulares, câmeras e outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.Na decisão, Moraes determinou que os diretores do hospital e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam informados para a adoção das providências necessárias.Jorge Oliveira é militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e formado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB). Em 2020, foi indicado ao TCU por Bolsonaro; antes disso, foi escolhido como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência.Quando Bolsonaro era deputado federal, o ministro foi seu assessor jurídico entre 2005 e 2007. Também prestou assessoria jurídica ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2018.

Internação de Bolsonaro



Bolsonaro está internado desde o último dia 20, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de suboclusão intestinal. Dois dias depois, foi identificado também um quadro de broncopneumonia.



Nesta sexta-feira, 27, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou, nas redes sociais, que Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica e já conseguiu realizar algumas atividades básicas no hospital.



Segundo o último boletim médico, divulgado nesta quinta-feira, 26, ele teve melhoras clínicas, mas segue sem previsão de receber alta. O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral e apresenta "boa tolerância até o momento", afirma a nota. "Deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia", diz



O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.



Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.