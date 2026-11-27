No Rio de Janeiro os casos de SRAG também são causados por metapneumovírus e influenzaMarcelo Camargo / Agência Brasil
Segundo informações do Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento de casos pode estar relacionado à circulação de uma nova variante do vírus, potencialmente mais transmissível, e à redução da imunidade da população.
A alta de casos de covid-19 é registrada nos estados da região Centro-Sul (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), e no Distrito Federal (DF) e na Bahia (região Nordeste).
Segundo a Fiocruz, em Mato Grosso (Centro-Oeste), os casos graves por Covid-19 mostram sinal de oscilação, enquanto os estados do Pará (Norte) e do Rio de Janeiro (Sudeste) apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, assim como as capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).
O Boletim Infogripe também aponta que duas capitais apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Brasília (DF) e Cuiabá (MT). A análise reflete dados monitorados no período de 15 a 21 de novembro.
No Rio de Janeiro os casos de SRAG também são causados por metapneumovírus, influenza A e influenza B. No Pará, o crescimento de SRAG ocorre especialmente em crianças e adolescentes de até 14 anos, mas ainda não é possível afirmar quais são os vírus envolvidos.
Nova variante
Outros estados, como Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e DF, também identificaram circulação desta variante.
Segundo a Fiocruz, dados preliminares não identificaram, até o momento, evidências de redução da proteção conferida pelas vacinas contra a variante PJ.2.1.
“Portanto, as vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença”, informou por meio da Agência Fiocruz a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portella.
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