Lula também fez elogios ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que deve permanecer no cargo - Ricardo Stuckert / PR

Lula também fez elogios ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que deve permanecer no cargoRicardo Stuckert / PR

Publicado 27/11/2026 18:29

A montagem do núcleo duro do governo mostra um presidente mais pragmático e cada vez menos paciente com queixas do PT e de outros aliados de esquerda. A escolha de Trabuco, por exemplo, ignora ponderações da esquerda e representa um sinal de que haverá um ajuste fiscal mais robusto, apesar de gradual.O ministro que chefiará a equipe econômica a partir de janeiro de 2027 virou o fiador do Lula 4, fazendo o papel de avalista que Alckmin teve neste terceiro mandato do presidente.Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco defende a recuperação do controle do Orçamento, a revisão dos benefícios tributários e o corte de despesas sem aumentar impostos. No seu diagnóstico, a melhora na trajetória da dívida abre caminho para a queda dos juros.Lula também fez elogios ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e disse a aliados que ele permanecerá no cargo. Os novos anúncios do primeiro escalão deverão ser feitos antes da viagem do presidente ao Uruguai para participar da Cúpula do Mercosul nos dias 3 e 4 de dezembro.Como mostrou o Estadão, Camilo Santana será "gerente" do governo, embora sem fazer a linha "PT raiz". O novo titular da Casa Civil ocupará um posto que já foi de José Dirceu, Dilma Rousseff e Rui Costa. Se o ex-ministro Fernando Haddad ficar mesmo fora do governo, Camilo largará na frente para pegar a senha de herdeiro de Lula nas eleições de 2030.Ex-ministro da Educação, posto que também foi ocupado por Haddad, Camilo é conhecido como um articulador político que negocia acordos da esquerda à direita. Iniciou sua trajetória política pelo PSB - partido que desde 2022 abriga Geraldo Alckmin - e foi eleito governador do Ceará em 2014 e em 2018 com o apoio de Cid Gomes, até hoje seu aliado.Líder do PT no Senado, Camilo comprou briga com a bancada do partido ao propor a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em caso de crimes hediondos. A proposta não foi votada até hoje pelo Congresso e ainda causa mal-estar nas fileiras petistas, mas o senador se aproximou ainda mais de Lula ao ser o porta-voz da campanha no segundo turno contra o candidato do PL, Flávio Bolsonaro.Lula ainda terá muitas peças a encaixar nesse quebra-cabeças, sobretudo por causa das negociações com o Centrão. Mas, com a criação do Ministério da Segurança Pública - a ser entregue a Geraldo Alckmin -, avalia que o tripé de sustentação de seu último mandato estará consolidado.Alckmin chegou a ser cotado para assumir a Fazenda, mas o presidente conseguiu convencer Trabuco - nome que sempre foi o seu preferido - a aceitar a missão.Em reuniões com o núcleo da transição, Lula disse que escolheria para a nova pasta da Segurança Pública - a ser desmembrada do Ministério da Justiça - um ex-governador com experiência em comando de tropa, e não um teórico sobre o tema. Quer fazer do ministério a vitrine de seu quarto mandato em um tema que sempre foi o calcanhar de Aquiles em administrações do PT por causa da defesa dos direitos humanos.Governador de São Paulo por quatro mandatos, quando era do PSDB, Alckmin sempre defendeu a criação de um ministério exclusivo para a segurança pública. São Paulo, porém, é o Estado onde o Primeiro Comando da Capital (PCC) sempre dominou os presídios. Não foram poucas as críticas dos petistas à letalidade policial na era Alckmin, mas, nos últimos tempos, petistas têm elogiado cada vez mais a fidelidade do vice.