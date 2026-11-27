O ministro atendeu ao pedido do deputado Santana Braga (PT-SP), uma vez que o senador fugiu do paísLuiz Silveira / STF
“A fim de resguardar a higidez do devido processo orçamentário e evitar a consumação de dano de difícil ou impossível reparação, determino, por cautela, a imediata suspensão da tramitação das emendas parlamentares individuais de autoria do Exmo. Senador Flávio Bolsonaro."
O ministro atendeu ao pedido do deputado Santana Braga (PT-SP), uma vez que o senador fugiu do país, logo após outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedir a retenção de seu passaporte. Segundo o deputado, o senador manifestou a intenção de permanecer no exterior, sem formalizar pedido de licença ou afastamento ao Senado.
Flávio Bolsonaro chegou a Miami, nos Estados Unidos, três dias após ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais. Moraes havia determinado a entrega dos passaportes de Flávio no âmbito de um inquérito em que o senador é investigado por lavagem de dinheiro, juntamente com o advogado Willer Tomaz, seu amigo. Ambos negam qualquer irregularidade.
Atualmente, o senador mora nos Estados Unidos com a família, e vota remotamente nas sessões plenárias do Senado Federal.
Dino abriu espaço para manifestação do senador e pediu que o Senado explique se houve autorização de viagem para Bolsonaro ou se ele se encontra em missão oficial no exterior.
A decisão do ministro é em caráter liminar. Uma decisão final será tomada após o posicionamento de Flávio e do Senado. A questão pode ainda ser submetida ao Plenário do Supremo.
Eduardo e Ramagem
Naquela ocasião, o plenário do STF entendeu não ser legítimo o exercício de função parlamentar brasileira com sede em outro país. A Câmara cassou o mandato dos dois parlamentares. “O mandato parlamentar não se compadece com o regime de teletrabalho integral transnacional”, decidiu a Corte na ocasião.
“É de clareza solar que uma emenda parlamentar de autoria de um deputado permanentemente sediado em outro país é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade.”
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