Desembargador considerou que MP do fim das bets aguarda julgamento no STF - Joédson Alves / Agência Brasil

Desembargador considerou que MP do fim das bets aguarda julgamento no STFJoédson Alves / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 18:48

Dois meses após a proibição das apostas de quota fixa no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) identificou 86.176 sites, páginas, perfis, grupos e servidores relacionados à divulgação ou à oferta de apostas ilegais. Segundo o órgão, os conteúdos foram retirados do ar ou encaminhados para remoção e, juntos, alcançavam 74,7 milhões de usuários, membros e seguidores nas plataformas digitais.



Do total identificado, 75.683 sites foram encaminhados para bloqueio em ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Fazenda. A fiscalização também avançou sobre redes sociais e aplicativos de mensagens, utilizados para divulgar plataformas clandestinas e atrair novos apostadores.



Entre as plataformas monitoradas, o Telegram concentrou 2.983 grupos, que reuniam aproximadamente 34,9 milhões de usuários. Já no Facebook, foram identificados 6.786 perfis, com alcance de 34,5 milhões de membros. No Instagram, o levantamento contabilizou 582 perfis e 4,6 milhões de seguidores. O TikTok, por sua vez, teve 127 contas identificadas, que somavam 469,3 mil seguidores.



A fiscalização também chegou a aplicativos e comunidades menores. No WhatsApp, foram removidos 14 grupos, com 369 participantes. Já no Discord, um servidor com 26.589 membros foi retirado do ar.



O trabalho é realizado pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi) e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), em articulação com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a integração entre os órgãos federais tem como objetivo impedir a continuidade das atividades clandestinas e reduzir os prejuízos provocados pelas apostas ilegais.



"Estamos atuando sobre toda essa cadeia de divulgação para impedir que atividades clandestinas continuem explorando os cidadãos e comprometendo a renda das famílias. O Estado precisa agir também no ambiente digital, onde essas práticas encontram milhões de potenciais vítimas", declarou.

Influenciadores digitais também são alvo

Além dos sites e das comunidades virtuais, a fiscalização passou a mirar influenciadores digitais que utilizam a própria audiência para divulgar plataformas de apostas clandestinas. O MJSP solicitou a remoção de 348 perfis que promoviam esse tipo de serviço. Juntas, as contas somavam mais de 150 milhões de seguidores.



Entre os alvos está um perfil com aproximadamente 1,4 milhão de seguidores. De acordo com o ministério, a iniciativa busca interromper a publicidade irregular e impedir que criadores de conteúdo utilizem sua visibilidade para direcionar usuários a sites não autorizados.



A divulgação dessas plataformas ocorre, entre outras formas, por meio de ofertas de bônus, promoção de jogos e compartilhamento de links que encaminham os seguidores diretamente aos ambientes de apostas.

Fiscalização começou em setembro

A ofensiva do Governo Federal teve início após a publicação da Medida Provisória nº 1.394/2026, em 25 de setembro, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país.



Com o encerramento das plataformas, em 6 de outubro, o monitoramento foi ampliado para identificar novos endereços eletrônicos, aplicativos e canais utilizados para manter a atividade. Posteriormente, as ações passaram a abranger também publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens.



Em novembro, a fiscalização avançou sobre os influenciadores responsáveis pela divulgação dos serviços clandestinos.



Segundo o MJSP, o monitoramento ocorre de forma permanente para identificar tentativas de contornar as restrições, como a criação de novos domínios, perfis e grupos, além do compartilhamento de links alternativos.



A atuação conjunta dos órgãos federais permite identificar os conteúdos, encaminhar solicitações de remoção e acompanhar a reincidência das plataformas e dos responsáveis pela divulgação.