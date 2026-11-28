As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 28/11/2026 12:08

Mega-Sena sorteia neste domingo (29) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.092 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



No último concurso, foram sorteados os números 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Últimos vencedores da Mega-Sena

A última aposta vencedora da Mega-Sena foi registrada no dia 10 de novembro, no concurso 3.084. Na ocasião, um bolão com 15 cotas, feito em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e recebeu o prêmio total de R$ 3,2 milhões. Cada participante ficou com aproximadamente R$ 219,1 mil. O jogo foi realizado com sete números marcados. As dezenas sorteadas foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.



Antes disso, no concurso 3.083, sorteado em 8 de novembro, uma aposta simples de Goiânia, em Goiás, levou sozinha o prêmio de R$ 59,5 milhões. O apostador acertou os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.



Outro prêmio expressivo saiu em 28 de outubro. Um apostador de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 3.077 com uma aposta simples e recebeu sozinho R$ 324,9 milhões. O valor foi o maior já pago em um concurso regular da Mega-Sena. Na ocasião, os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Em 17 de setembro, um bolão de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, também acertou as seis dezenas da loteria. O concurso 3.059 sorteou os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35, que garantiram ao grupo um prêmio total de R$ 101,9 milhões. A aposta foi feita com sete números e dividida em nove cotas. Cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões.