Enfeites de Natal de São Paulo são alvo de críticas nas redes Paulo Pinto / Agência Brasil
Um vídeo publicado terça-feira (24) na rede social X, pelo jornalista William De Lucca, ganhou ampla repercussão. Na gravação, que ultrapassou 64 mil visualizações, ele ironiza o padrão visual dos adereços.
“Chegando à 23 de Maio agora, a gente tá vendo essa maravilha estética que são esses arranjos, enfeites de Natal. Veja só como a crise é estética”, ironizou.
No vídeo, o jornalista afirma que a gestão municipal teria gasto mais de R$ 7 milhões especificamente nessas peças, informação replicada por outros perfis, mas contestada pela administração. Segundo a prefeitura, a instalação dos painéis nos postes foi executada por meio da concessão com a empresa Ilumina SP. O valor previsto não foi especificado pela prefeitura.
Ao todo, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa repassou R$ 6,1 milhões ao Instituto Girassol, enquanto a Secretaria Municipal de Turismo destinou R$ 13,6 milhões ao Instituto Agon.
Falta de harmonia
“Acho que a Avenida Paulista está entrando num período em que as luzes de LED e alguns tons, como o lilás, estão se tornando predominantes. Não sei se é uma influência da Times Square [em Nova York], mas esse desenho do Papai Noel, por exemplo, me remete muito a uma obra do Romero Britto. E esse estilo não dialoga com a arquitetura da Avenida Paulista”, opinou.
As profissionais de Recursos Humanos Graziela Soares e Lígia Coleoni classificaram os enfeites como “feios”. Graziela contou que sequer havia reparado na decoração antes de ser abordada pela reportagem.
Lígia, por sua vez, destacou os transtornos provocados pela montagem. Segundo ela, as intervenções para instalar as estruturas geraram congestionamentos na avenida.
Prefeito
Nunes disse ainda que solicitou à concessionária responsável a troca dos enfeites pelos que foram utilizados no ano passado.