Enfeites de Natal de São Paulo são alvo de críticas nas redes - Paulo Pinto / Agência Brasil

Enfeites de Natal de São Paulo são alvo de críticas nas redes Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 28/11/2026 15:03

Quem circula por vias movimentadas de São Paulo , como a Avenida Paulista, o Viaduto do Chá e a Avenida 23 de Maio, encontra postes decorados com painéis ilustrados com velas, presentes, guirlandas e papais noéis. Mas as peças que integram a programação do Natal Iluminado 2026, promovida pela prefeitura, provocaram uma onda de críticas nas ruas e redes sociais.





Um vídeo publicado terça-feira (24) na rede social X, pelo jornalista William De Lucca, ganhou ampla repercussão. Na gravação, que ultrapassou 64 mil visualizações, ele ironiza o padrão visual dos adereços.



“Chegando à 23 de Maio agora, a gente tá vendo essa maravilha estética que são esses arranjos, enfeites de Natal. Veja só como a crise é estética”, ironizou.



No vídeo, o jornalista afirma que a gestão municipal teria gasto mais de R$ 7 milhões especificamente nessas peças, informação replicada por outros perfis, mas contestada pela administração. Segundo a prefeitura, a instalação dos painéis nos postes foi executada por meio da concessão com a empresa Ilumina SP. O valor previsto não foi especificado pela prefeitura. Leia mais: Rocinha inaugura 'Loja Encantada' para vestir crianças para o Natal Um vídeo publicado terça-feira (24) na rede social X, pelo jornalista William De Lucca, ganhou ampla repercussão. Na gravação, que ultrapassou 64 mil visualizações, ele ironiza o padrão visual dos adereços.“Chegando à 23 de Maio agora, a gente tá vendo essa maravilha estética que são esses arranjos, enfeites de Natal. Veja só como a crise é estética”, ironizou.No vídeo, o jornalista afirma que a gestão municipal teria gasto mais de R$ 7 milhões especificamente nessas peças, informação replicada por outros perfis, mas contestada pela administração. Segundo a prefeitura, a instalação dos painéis nos postes foi executada por meio da concessão com a empresa Ilumina SP. O valor previsto não foi especificado pela prefeitura.

Os recursos públicos da programação natalina foram distribuídos entre três frentes distintas: o projeto Natal Iluminado Paulista, sob responsabilidade do Instituto Girassol; o Natal no Centro Histórico de São Paulo, conduzido pelo Instituto Agon, e a ornamentação executada pela Ilumina SP.



Ao todo, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa repassou R$ 6,1 milhões ao Instituto Girassol, enquanto a Secretaria Municipal de Turismo destinou R$ 13,6 milhões ao Instituto Agon.

Falta de harmonia

Na Avenida Paulista, o fotógrafo Pedro Daniel Brasileiro avalia que a distribuição das peças está organizada, mas aponta falta de harmonia entre os desenhos e a paisagem urbana da via.



“Acho que a Avenida Paulista está entrando num período em que as luzes de LED e alguns tons, como o lilás, estão se tornando predominantes. Não sei se é uma influência da Times Square [em Nova York], mas esse desenho do Papai Noel, por exemplo, me remete muito a uma obra do Romero Britto. E esse estilo não dialoga com a arquitetura da Avenida Paulista”, opinou.



As profissionais de Recursos Humanos Graziela Soares e Lígia Coleoni classificaram os enfeites como “feios”. Graziela contou que sequer havia reparado na decoração antes de ser abordada pela reportagem.



Lígia, por sua vez, destacou os transtornos provocados pela montagem. Segundo ela, as intervenções para instalar as estruturas geraram congestionamentos na avenida.

Prefeito

Com a polêmica instalada na cidade, o prefeito Ricardo Nunes conversou rapidamente com a imprensa nessa sexta-feira (27), durante uma agenda pública, e disse que também não gostou da decoração de Natal. “Se houve essa colocação do Papai Noel e do anjinho, que as pessoas não gostaram, eu também não gostei. A gente faz as coisas tentando acertar e não deu certo. Realmente não ficou legal. Vamos corrigir”.



Nunes disse ainda que solicitou à concessionária responsável a troca dos enfeites pelos que foram utilizados no ano passado.