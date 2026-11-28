Segundo Valdemar, a preocupação dos governistas é com a força da oposição no próximo Congresso - Arquivo / Agência Brasil

Segundo Valdemar, a preocupação dos governistas é com a força da oposição no próximo CongressoArquivo / Agência Brasil

Publicado 28/11/2026 20:16

Brasília - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que vai se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima terça-feira, 1º, para discutir a situação dos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro de 2023. A informação foi antecipada pelo blog da Andréia Sadi, no G1, e confirmada por Valdemar ao Estadão.