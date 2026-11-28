Bolsonaro está internado no DF Star desde o dia 20Marcelo Camargo/Agência Brasil
"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral. Mantém programação de manutenção da antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte. No momento segue sem previsão de alta hospitalar", disse o hospital no boletim.
Bolsonaro está internado no DF Star desde 20 de novembro após reclamar de fortes dores abdominais. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
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