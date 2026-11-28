Augusto Lima foi preso preventivamente no âmbito da 11.ª fase da Operação Compliance Zero - Reprodução

Augusto Lima foi preso preventivamente no âmbito da 11.ª fase da Operação Compliance ZeroReprodução

Publicado 28/11/2026 22:45

São Paulo- A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado (28), de forma preventiva, Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. O mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da 11.ª fase da Operação Compliance Zero.



Em 2018, Lima ganhou destaque ao arrematar a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) e a empresa de crédito consignado Credcesta.



No ano seguinte, Lima se tornou sócio do Master, que incorporou o Credcesta. Em maio de 2024, Lima se desligou de todas as funções executivas do Master. Em agosto do ano passado, o BC anunciou a aprovação da transferência do controle societário do Banco Voiter, então integrante do conglomerado do Master, para Augusto Lima. A instituição passou a operar sob o nome de Banco Pleno.

(em atualização)