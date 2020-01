Pedido de restituição do DPVAT começa na próxima quarta-feira

O reembolso ocorrerá em depósito diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo, que precisa fazer um cadastro no site informando os seus dados. Mas para quem ainda não pagou o seguro, já é possível emitir o boleto com os valores atualizados no site



Ao fazer o pedido, o proprietário receberá um número de protocolo para poder acompanhar o processo de restituição, na mesma plataforma. Depois do cadastro, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo da compensação bancária para a sua finalização.



Quem parcelou também terá ressarcimento

A plataforma online (restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br) só receberá os pedidos de restituição da diferença de valores pagos referente ao seguro DPVAT deste ano. A solicitação dos donos de frotas será diferente. É necessário enviar e-mail para restituicao.dpvat@seguradoralider.com.br.



Na última quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, voltou atrás de sua decisão e autorizou a redução do valor do DPVAT. Os valores cobrados anteriormente eram mais maiores: R$ 16,21 para carros e R$84,58 para motos.



O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) tinha divulgado, no último dia 27, novos valores para o seguro, já com redução de 86% em comparação com aos preços de 2019. Mas no dia 31, Toffoli barrou a redução e manteve a tabela anterior.

