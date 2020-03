Brasileiros retidos no Peru são liberados para voltar ao Brasil nesta sexta-feira

Peru - De acordo com o Ministério do Turismo, 662 brasileiros que ficaram retidos no Peru devido ao surto mundial de coronavírus voltarão para o Brasil neste sexta-feira. Presos na capital Lima e em Cusco, os turistas só poderão regressar graças a uma ação conjunta entre o governo federal e a Latam, companhia aérea considerada a maior empresa do segmento em território brasileiro. Algumas medidas como essa, inclusive, poderão ser programadas para repatriar cidadãos presos em outros países afetados pelo Covid-19.

Na terça-feira, o governo peruano autorizou a saída de estrangeiros do país e possibilitou que as fronteiras não barrassem a retirada dos turistas. Ainda segundo o Ministério do Turismo, a situação inversa também ocorrerá: a Latam agendou quatro voos em direção às cidades do Peru, que levarão 704 turistas retidos no Brasil em função de restrições nos aeroportos.