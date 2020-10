Após Jair Bolsonaro afirmar que não é possível prolongar o auxílio emergencial , com encerramento previsto para o final deste ano, realizamos um questionamento nas redes sociais do O Dia: com 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, você acha que a ajuda de custo de R$ 600 deve acabar?A pergunta ficou disponível para recebimento de votos 24 horas, entre quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22. A maioria (71,1%) afirmou que o auxílio deve permanecer. o 'Não' predominou em todas as redes: Instagram (77,3%), Facebook (76,7%), Linkedin (60%), Twitter (58,2%). O universo de votantes desta enquete foi de 1.338.Confira alguns comentários: