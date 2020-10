Por O Dia

Na tarde da última quarta-feira, 28, após ser noticiado que o governo federal havia publicado um decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que autorizava a equipe econômica a preparar um modelo de privatizações para unidades básicas do Sistema Único de Saúde , uma pergunta foi realizada nas redes sociais do jornal O Dia: você é a favor da privatização do SUS? A maioria do público (75%) se posicionou contra.